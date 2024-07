El Club Gimnàstic de Manresa fitxa el tècnic vallesà Francesc 'Kiku' Parcerisas per liderar la formació tricolor que militarà a la Primera Catalana

Mentre que la direcció esportiva del FC Pirinaica ja ha completat la plantilla amb la qual la nau capitana vermella afrontarà la tercera temporada seguida a la Primera Catalana, els responsables de l’àrea esportiva del Club Gimnàstic de Manresa malden per configurar el grup de futbolistes que defensaran la samarreta tricolor del filial del FC Andorra a la mateixa categoria. En aquests moments, l’entitat escapulada ja ha concretat la identitat de l’entrenador del conjunt manresà, el tècnic vallesà Francesc Kiku Parcerisas (CF Badalona Futur), i el fitxatge de disset jugadors.

L’arribada de l’entrenador de Vilanova del Camí Romans Carrillo a la banqueta del FC Pirinaica no ha comportat una revolució a la plantilla vermella. Els set futbolistes que han esdevingut baixa al conjunt manresà ho han estat per decisió pròpia. No endebades, en finalitzar el darrer partit de lliga, el veterà davanter Rubén Epitié Dyowe (41 anys) va fer pública la seva determinació de penjar les botes. El proper exercici, el manresà serà el segon entrenador del FC Pirinaica. Aquell mateix dia, també van anunciar que havien jugat el seu últim partit amb el primer equip vermell els migcentres David Duque i Axier Sebastián. El primer continuarà competint amb el filial, mentre que el segon encara no ha pres una decisió definitiva sobre aquesta possibilitat. El mitja punta Sergi Vilalta també fa un pas enrere i només jugarà amb la formació que milita a la Tercera Catalana. Per la seva banda, el mig centre francès Baptiste Biaggini torna al seu país, després d'acabar els estudis de fisioteràpia que cursava a la FUB. Les dues últimes baixes dels vermells són el mig centre organitzador Marcel Bellido (UE Vic) i el mitja punta Adrià Petit (UE Castelldefels).

Xavier Ribera, director esportiu del FC Pirinaica, ha concretat cinc fitxatges per mantenir el potencial competitiu dels vermells: el mig centre posicional Joan Altimira (CF Igualada), el destre extrem esquerrà Ansumana Bojang (Club Gimnàstic de Manresa/Lliga Nacional Juvenil) i els davanters Kenneth Cosano (CF Vilanova del Camí), Eloi Moral (UE Rubí) i Arnau Puentes (UD San Mauro). A més, puja al primer equip el central del filial Tahirou Djibo Gil.

Els dinou futbolistes que han confirmat la seva continuïtat a l'equip són els porters Daniel del Río i Jordi Ledesma; els defenses David Cabezas, Camilo Vinasco, Miquel Nocete, Jhonattan Vinasco, Marc Ávila, Soufian Grana, José María Zájara i Albert de Verdonces; els migcampistes Ignasi Carmona i Pau Quintana, i els mitges puntes o davanters Jesús Peñarrubia, José Samper, Alfred Martínez, Roger Alsina, Felipe Guerrero Pipe, Isidre Marsiñach i Ferran Rabassa.

El tècnic vilanoví del FC Pirinaica Romans Carrillo té una plantilla àmplia i polivalent / ARXIU/JORDI BIEL

Talent bagenc per a Club Gimnàstic de Manresa

L’aposta per aplegar el màxim número de futbolistes bagencs en una plantilla sub-23 en la qual només dos jugadors superen aquesta edat i el fitxatge del prometedor entrenador de Santa Eulàlia de Ronçana Francesc Kiku Parcerisas, el tècnic que va assumir les regnes del CF Badalona Futur (Segona Divisió RFEF) després de la marxa de Ferran Costa al FC Andorra, determinen la configuració de la plantilla del Club Gimnàstic de Manresa. A hores d’ara, disset jugadors ja s’han compromès amb el filial tricolor: els porters Carlos Boga (UD Las Palmas/Divisió d’Honor Juvenil) i Pau Blanco (CF Badalona Futur); els defenses Kirian Jiménez (Club Atlètic Montsó), Enric Sáez (FC Santboià), Èric Hill (FC Santboià), Mario Monteagudo (Unió Atlètica d’Horta) i Mario Torres (CF Caldes de Montbui); els migcampistes Àlex Bravo (FC Joanenc), Albert Tolosa (CE Mataró), Èric Cañete (UD Gornal) i Nil Arumí (Palamós CF), i els mitges puntes o davanters Biel Rodríguez Pérez (FE Grama), Izan Checa (FC Fruitosenc), Erick Salguero (EC Granollers), Jordi García (FC Joanenc), Èrik Castillo (FE Grama) i Roger Sors (juvenil A).