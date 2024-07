«Els debutants ni imaginem la pressió de competir a uns Jocs»

Miquel Travé, nascut el dia de Reis de l’any 2000 [olímpic com aquest] semblava predestinat des de feia anys. Les prestacions del palista de la Seu d’Urgell en categories de formació feien pensar que participaria en uns Jocs i amb grans possibilitats d’assolir-hi èxits. Campió del món en categoria júnior el 2018 en canoa, europeu sub-23 en caiac el 2023 i plata mundial, també en K1, el 2022, el seu salt a l’absoluta li va reportar resultats destacats.

Va guanyar la prova de la Copa del Món de la Seu del 2021 i hi va ser segon l’any següent en canoa. Aquesta primavera, va arrasar en les proves de la federació espanyola per participar en C1 a París i també ho farà en la nova especialitat de caiac-cros. Vol ser a les finals del 29 de juliol i el 5 d’agost al canal de Vaires-sur-Marne, a tocar d'Eurodisney. El coneix bé. Hi va ser tercer en la prova de la Copa del Món de l’octubre passat.

Com afronta el tram final de la preparació per als Jocs?

Ho faig amb ganes que arribin. Hem posat moltes hores al canal de París, molt entrenament i molta preparació física i arribo amb confiança. En els últims dies haurem d’acabar d’afinar els detalls, però tot el gros ja està treballat.

Durant tot el cicle olímpic era favorit per classificar-se. Quan ho va aconseguir, es va treure un pes de sobre?

Quan s’és favorit cal saber gestionar la pressió. Sí, classificar-me va ser treure’m un pes de sobre, una cosa grossa perquè ja podia dir que anava als Jocs. Fins que no ho materialitzes no es fa oficial i per molt que siguis el favorit, s’ha de complir.

Vostè participa en C1 (canoa) i caiac-cros. Dona la mateixa importància a les dues disciplines o les prepara de manera diferent?

Ho preparo tot igual, però reparteixo els entrenaments, alguns de C1 i uns altres de caiac-cros. De tota manera, prioritzo molt més la canoa d’eslàlom. El caiac cros és com un extra. L’entrenem i ho fem tot però no és la meva modalitat principal, et diria que no ho és de ningú. Són els primers Jocs en què es fa i encara té molt recorregut per davant per fer-se gran. Dono prioritat a la canoa.

Aquestes setmanes s’han entrenat al canal de París. Com el veu i quins punts s’adapten a vostè o quins són més complicats?

Ens hem preparat bastant i els coneixem el canal de dalt a baix. És força especial i no és senzill, però tampoc no crec que em vagi malament. Tenim opcions de poder-ho fer bé, trobar-me còmode i ser ràpid

Com està sent la temporada? Arriba a París en un bon moment?

Està sent correcta. No és increïble a nivell de resultats, però també és cert que estem centrats en els Jocs Olímpics i no hem preparat les dues primeres proves de la Copa del Món i el Campionat d’Europa d’una manera tan exhaustiva. Tot i això, estem en bona línia. Els resultats estan bé i també, sobretot, les sensacions. Em trobo preparat.

En els Jocs s’ho juguen tot en tres baixades, sèries, semifinals i possible final. Com s’han preparat per suportar una pressió tan gran en tants pocs segons, i més un debutant com vostè?

Els Jocs Olímpics són un esdeveniment diferent i molt gran. Els que debutem no crec que puguem imaginar què serà estar sota la pressió d’unes graderies amb 11.000 o 12.000 persones. Ho intentem preparar i mentalitzar-nos-hi, però també apartar-nos una mica de les bombolles i del soroll que es fa a fora i estar concentrats en la nostra feina.

En la categoria de C1 tenen les primeres eliminatòries just l’endemà de la cerimònia inaugural. Li permetrà ser-hi present?

En principi, no hi podré assistir. Donen la possibilitat de ser-hi en la primera meitat i no acabar d’estar-hi en tota la cerimònia. Seria l’entrada a l’estadi, amb els països, i prou, però molt probablement no hi seré perquè competim l’endemà i, per molt que siguin uns Jocs Olímpics i els primers, hem vingut a competir i a fer un bon resultat. Encara s’ha de veure, però serà difícil.

El seu club, el Cadí Canoë-Kayak, aporta dos esportistes a aquests Jocs i molts més en els anteriors. Quina importància té aquest fet, per a l’entitat?

El nostre club, històricament, ha portat bastanta gent als Jocs Olímpics. És un moment especial perquè, tot i la trajectòria, no és comú que un club petit de la Seu d’Urgell ho pugui aconseguir. Tenir-ne dos a París, tant la Mònica Dòria com jo, i a Tòquio també n’hi va haver dues, la Mònica i la Núria Vilarrubla, és un honor. Ho gaudim molt tots i tots els integrants del club n’estan molt contents.

Els Jocs són a París, molt més a prop de casa que en seus olímpiques passades. Tindran gaire suport, des de la graderia?

París és a prop, però les entrades són molt cares. La família sí que mirarà de venir, però només a part de la canoa d’eslàlom. El caiac cros és cinc dies més tard i l’allotjament, a part dels tiquets, és molt car. No podré tenir la família durant tots els Jocs, però en la part important, aquella a la qual donem més rellevància, podran ser allà. Hem pogut aconseguir entrades suficients perquè puguin venir els més propers. n