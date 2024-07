Mireia Jurado i la selecció estatal sub-17 es queden a les portes de la final del Mundial de Mèxic

La selecció espanyola femenina sub-17 de bàsquet, en què actua la jugadora avinyonenca del Segle XXI Mireia Jurado, s'ha quedat a les portes de la final del Campionat del Món de la categoria que es disputa a León i a Irapuato, a Mèxic. El combinat estatal ha estat derrotat 73-77 per Canadà en un matx on la bagenca ha anotat 6 punts. El conjunt espanyol es batrà contra França, que ha caigut per 84-66 contra els Estats Units. Els dos vencedors dels darrers duels, Canadà i França, es disputaran l'or.