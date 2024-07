La UD San Mauro aposta per la continuïtat per afrontar l'estrena a la Lliga Elit

L’artífex del reeixit cicle esportiu que protagonitza el primer equip de la UD San Mauro d’un temps ençà, l’entrenador igualadí Jesús Milán Luque, serà el responsable de guiar la nau capitana del club montbuienc en el debut dels mauristes a la Lliga Elit, la màxima categoria del futbol territorial del país. No endebades, el lideratge de Jesús Milán Luque ha propiciat la irrupció de la UD San Mauro a la competitiva Lliga Elit des de la Segona Catalana en signar dos brillants ascensos en les tres últimes temporades amb la formació anoienca.

La plantilla de la UD San Mauro per al curs esportiu 2024-25 serà del tot recognoscible per als aficionats mauristes. El tècnic igualadí i la direcció esportiva de l’entitat han fet una aposta inequívoca per la continuïtat i han certificat la renovació de divuit dels vint-i-dos futbolistes que van assolir una consecució històrica. Així doncs, només s’han registrat quatre baixes al conjunt de Santa Margarida de Montbui: les del veterà central David Baraldés, el mitja punta Dani Vargas i els davanters Arnau Puentes i Marc Vilajosana . El vilanoví David Baraldés iniciarà una nova aventura futbolística al FC Fàtima (Segona Catalana), mentre que el davanter surienc Arnau Puentes ha fitxat pel FC Pirinaica (Primera Catalana). Per la seva banda, el golejador d'Ullastrell Marc Vilajosana, de 29 anys, ha pres la decisió de retirar-se després de la greu lesió que va tenir la temporada passada.

Per compensar aquestes baixes, la UD San Mauro ha concretat quatre incorporacions, dues de les quals amb un inequívoc pedigrí anoienc. Així doncs, el potent central Jairón Rubén Espinosa (CF Igualada) completarà la línia defensiva maurista i el destre mitja punta Isaac Olmo (FC Vilafranca) aterra a l’equip per aportar la seva acurada visió de joc. Els altres dos fitxatges són davanters: Arnau Cañas (Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca) i Biel Rodríguez Arnaus (UE Vic). El primer va iniciar l’exercici passat al FC Vilafranca, formació amb la qual va jugar 16 partits, cinc dels quals com a titular. Va materialitzar dos gols a la Tercera Federació. Per la seva banda, l’extrem avinyonenc, de 22 anys, va militar per segona temporada seguida a la UE Vic (Lliga Elit). Biel Rodríguez Arnaus va jugar al primer equip del CE Manresa (Tercera Divisió) el curs esportiu 2021-22, l'execici que els blanc-i-vermells van culminar amb la consecució d'un històric títol de lliga i amb l'ascens a la Segona Divisió RFEF.

La plantilla de la UD San Mauro per a la propera temporada la completen els porters Caleb Martínez i José García; els defenses Javi García, Roger Martínez, Cristian Castaño, Albert Masegosa, Jon Lobo, Ferran Puche i Hicham Karrouch; els migcampistes Marc Andreu, Jordi Aribau, Bernat Benito, Marc Enríquez i Otger Sastre, i els mitges puntes o davanters Franco Nantez, Adrià Caballé, Sergi Escofet i Èric Compte Copoví Copo.