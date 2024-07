La urgellenca Mònica Dòria és la principal esperança de medalla per a Andorra

El Cadí Canoë-Kayak de la Seu tindrà representants de dos estats en els Jocs de París. A part de la participació de Miquel Travé amb la formació espanyola, Mònica Dòria repetirà presència en una cita d'aquest nivell, després de la de Tòquio de fa tres anys, com a membre de la delegació andorrana. Dòria, una habitual de la Copa del Món, va estar a punt d'arribar a la final de C1 a la capital japonesa, una prova en què la seva companya d'equip Núria Vilarrubla, no classificada aquest cop, va fer diploma olímpic en quedar vuitena. En aquest 2024, la palista andorrana afontarà les tres proves femenines, canoa, caiac i caiac-cross, amb una medalla per al petit país dels Pirineus com a gran somni.

El director esportiu de la Federació Andorrana de Piragüisme, Toni Cadena, explica que "el nostre mantra és que el diploma olímpic és l'objectiu i la medalla, el somni. Ve de fer bronze a la prova de la Copa del Món d'Augsburg i la temporada passada també va pujar tres cops al podi. Fer diploma, en qualsevol de les disciplines, és una possibilitat viable pel nivell que té. Llavors falta que surti el dia bo i pugui arribar al màxim".

Aquestes últimes setmanes, Dòria ha compaginat els entrenaments al Parc del Segre amb els del canal de Vaires-sur-Marne. Cadena explica que "és important acostumar-s'hi. Aquests traçats moderns, com el de París, són diferents als més antics, com el de la Seu".

El fet de ser a Tòquio, on va quedar onzena en C1 i setzena en K1, "va ser positiu. Ser en uns Jocs no és comparable en res, tot i que al Japó van ser estranys per la covid i pel fet que no hi hagués públic. Haver tingut l'experiència de ser-hi, tot i que sense espectadors, li pot anar bé".

A més, el dia 26 serà la banderera de la delegació andorrana, tal com va passar a Tòquio juntament amb l'atleta Pol Moya. "Allà va ser com si fos un assaig, molt estrany", recorda Cadena. "Aquest cop tenim el problema que les eliminatòries són l'endemà, però els atletes es poden escapar quan ja hagin desfilat. La competició és el principal, però el camí per arribar-hi també és important i l'experiència d'una obertura és única". En aquest sentit, almenys tindran l'avantatge que els estats surten per ordre alfabètic en francès i que Andorra serà dels primers.

Cadena no creu que el fet que Dòria centri gairebé totes les esperances d'un país representi més pressió. "La veig concentrada. És molt professional i compromesa i haurem d'acabar de treballar perquè pugui gestionar bé les emocions".