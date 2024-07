El manresà David Palmada "Pelut" obre una nova via a l'Atles marroquí

L'escalador, entre d'altres ocupacions relacionades amb el món de l'esport, manresà David Palmada Pelut i el seu company d'aventures Joan Gibert han dut a terme i consolidat un altre projecte relacionat amb les muntanyes. En ple mes de juliol, van decidir viatjar a la Catedral d'Imsfrane, a la zona del M'Goun de l'Atles Central marroquí. Ells mateixos reconeixen que “no és l'època més recomanable per anar a la zona”, però el membre del Centre Excursionista Montserrat feia temps que anava a darrere obrir una ruta a la cara nord-oest i va acabar fent-la "com si escalés a l'infern". Es tracta del tercer itinerari que s'obre a la cara nord-oest d'aquest conglomerat, una línia de laca tècnica amb set llargs d'artificial i amb moltes possibilitats de fracassar.

Com a curiositat, tots dos van batejar aquesta expedició com a Komando Jaluf. En àrab, "jaluf" significa "porc", ja que, com ha admès Palmada després de superar aquest repte, "el nom ve posat perquè realment semblàvem dos porquets, bruts, suats i fent pudor, fins que vam descobrir el paradís".

En aquest ocasió, ja en territori marroquí, van fixar en una línia “en placa ultratècnica, on cap llarg no regala res i tot és a base d'escalada artificial de dificultat amb algunes caigudes dolentes” a la dreta de la paret, on es troba “la visera més desplomada que s'aprecia clarament des de la carretera”. Ell mateix resumeix que és una “escalada en conglomerat coure bitlles i boixets de vegades dolents i de vegades molt dolents”.

Al final, van traçar Komando Jaluf (230 m, A5), que consta de set llargs (L1 A4+, L2 A4+, L3 A4, L4 A4, L5 A5, L6 A5, L7 V+). És la tercera via a la paret, després de la primera de Christian Ravier el 2017 i de La salvatge (500 m, 7b) d'Edu Recio i Jesús Ibarz el mes de desembre passat.

Pelut ha explicat tota l'expedició en una narració que els amants de l'escalada no es podren perdre:

La catedral raaata la catedral, tenemos que ir a la catedral que o no hay vías o hay muy pocas, así llevaba Juanito desde que nos conocimos, taladrándome la cabeza que teníamos que ir a marruecos en busca de una pared de 600 metros de conglomerado donde encontraríamos muerte y destrucción asegurada, y jooder si la hemos encontrado y os puedo asegurar que si el infierno existe seguro que no hace tanto calor como aquí. La verdad que me daba un poco de pereza ir de exploración a marruecos ya que por razones laborales viajo bastante a ese país, pero al final una cordada es como un matrimonio, a veces toca montaña y otras playa, y la verdad que lo teníamos todo a favor para realizar un viaje low cost entre comillas y no tener que arruinarnos pagando exceso de material a cualquier aerolínea para cruzar el charco y que nos transporten todo nuestro arsenal de chatarra metálica( lo que le digo yo siempre a Juanito, cuando hagamos boulder esto ya no nos pasara jajajaja). Así que sin pensarlo mas cargamos nuestro 4x4 de comida y material y ponemos operación “jaluf” en marcha. Solo hay una cosilla que se nos escapaba y es que por tema de fechas vacacionales de mi compi toca ir en julio…pero somos muy optimistas y tanto a Juanito como a mi nos encanta asarnos escalando al sol en verano, lo que no hubiéramos imaginado nunca es que escalaríamos dentro de una de esas nuevas freidoras airfryer tostándonos lentamente mientras íbamos escalando, pero la movida empieza así: Tanque ful de gasoil y gasss dirección Almería para cruzar con el ferry asta Nador donde en algo menos de 800 kilómetros llegaríamos a la “catedral”, una paliza de coche desde casa de casi 2000 kilometros, cruzar la frontera no nos demora mas de 1 hora ya que nuestro país vecino ahora mismo está en un plan de tratar muy bien a los turistas, cosa de agradecer ya que todo es mas fluido y dinámico incluso en los miles de controles de carretera que encontraremos durante el viaje el trato es cordial y rápido. Decididos a llegar cuanto antes para amortizar todos los dias posibles de “vacaciones” hacemos un non stop ful gas sambarinait Nador-la catedral, llegando al atardecer y quedándonos aun un par de horas para explorar unas paredes vecinas. La primera sensación al llegar es la de magnitud, tranquilidad y unas ganas increíbles de empezar a descubrir rincones de la pared. Pero hoy en día hay tanta información de casi todo que a veces se rompe un poco la magia de descubrir y del no saber que te encontraras. Así que llamo a mi buen amigo Cristian Ravier y le pido información y automáticamente me manda las dos unas vías existentes en la pared la suya y primera vía en el 2017 y la última creación de este diciembre pasado de mi otro coleguilla Jesús Ibarz y su compañero Edu Recio, que por cierto fue ver la topo publicada de Jesús y Juanito llamarme todo loco “lo vessss lo vesss “la catedral te lo dije te lo dije que teníamos que ir antes jajajajaaja, y si.. fijaros bien que este será un lugar donde ya veréis que tendrá mucho movimiento ya que tiene un potencial brutal. Así que sin querer perder ni un minuto chateo con Jesús que esta currando por picos y me pasa información de primera mano privilegiada, accesos, descensos tipo de roca etc., desde aquí agradecer tanto a Cristian como a Jesús toda la info recibida porque así todo es más fácil y rápido” gracias ratas”. Exploramos todo el pie de vía y nos damos cuenta que la idea que traemos en la cabeza no será posible dada la magnitud de la pared y las condiciones climáticas, si iniciamos lo que teníamos en mente no íbamos a triunfar, así que rápidamente ponemos los pies en el suelo y empezamos a abrir una gran fisura chimenea de roca putrefacta donde pasamos todo un día para abrir 40 metros, ufff….no nos motiva lo suficiente ya que este tipo de ruta exige bastante escalada libre de “morraken” y con esas temperaturas no nos apetece nada arrastrarnos por esa escombrera vertical, así que pasamos al plan “b”, lo que nos motiva, escalada plaquera técnica de conglomerado a veces bueno y casi muchas veces muy malo. Cuando exploramos el pie de vía divise un paño que me robo el corazón completamente a la derecha de las dos rutas existentes y que se caracteriza por tener la proa mas desplomada de la pared, una parte final que asusta solo mirarla y que creemos que tendrá unos 200metros que con los dias que tenemos es perfecta para poder escalarla y disfrutarla al mismo tiempo, así que después de un buen rato de deliberación de si nos vamos, nos quedamos o que ostias hacemos la mejor decisión y la mas acertada es la de quedarnos y darle al desplome de satán. Os puedo asegurar que fue la decisión mas acertada ya que coincidimos muchas veces con Juanito que aquí con esas temperaturas que caían de mas de 44 grados no hubiéramos podido escalar al sol, porque a nuestra pared solo le tocaba un par de horitas el sol por la mañana y un ratito antes de ponerse, así que prácticamente la mayoría de la escalada seria en sombra. Trasladamos toda la chatarra a pie de nuestra nueva ruta y empiezo a navegar por un mar de conglomerado con infinidad de agujeritos que hacen la delicia del artificiero, plomitos, maderitas ganchos y alguna vez muy de vez en cuando algún clavito falcado hacen que el largo vaya cobrando intensidad ya que el suelo esta cada vez mas lejos y los seguros cada vez son más precarios, me voy dando cuenta de la inmensidad de la pared ya que desde el suelo pensaba montar la reunión en un sitio que e divisado desde el suelo y una vez colgado lo que creía que seria un largo se convierte en dos, ya que desde el suelo no lo parece pero una vez colgados hay un ambiente brutal. La tónica será un largo por día aproximadamente, entre que subimos arrancamos y nos activamos ya que os aseguro que con ese calor no es facial hacer que el cuerpo funcione rápido, toma el relevo Juanito y empieza a gozar entre plomos malos y muy malos, empezando a vibrar desde el minuto 1, eso nos gusta, para eso hemos venido para vibrar y disfrutar ya que a veces es tan intensa la vibrada que el disfrute queda en segundo plano. Después de cada jornada los primeros dias volvíamos a nuestro campamento base en mitad del bosque para retomar fuerzas, pero estábamos tan agotados sucios y sudados que nos dimos cuenta que no estábamos descansando lo suficiente y que si seguíamos así no íbamos a terminar bien, así que tomamos la decisión de dejar a un lado nuestra faceta de hippies perroflauiticos y pasarnos al rollito señoritos pijoteros tirando a marquesitos, nos vamos a la Gite d´etape a negociar un cuartucho para dormir y algún rincón para ducharnos, y nos encontramos que los guardas nos dejan por un ridículo precio después de saber que estábamos escalando la catedral una cabaña prácticamente nueva con su cuartito de baño su barbacoa y su mesita en el jardín, búa ahora si estamos en el paraíso, ahora empezaremos a ir bien, pensar que cada día cuando bajábamos de la pared el coche estaba ardiendo con todo lo del interior quemando (comida, agua ropa)era imposible refrescarse o hidratarse en condiciones, pero ahora la historia ha cambiado, nuestra nevera enchufada a ful gas, esa duchita refrescante al final de cada jornada y esas noches de estrellas nos hacen empezar a sentir que realmente estamos de vacaciones en el paraíso, así si así sí. Mas motivados y frescos que nunca seguimos progresando por la pared bajo la atenta mirada y gritos de animo de todos los turistas locales que están acampados al otro lado del rio justo enfrente de la pared y donde pueden observar perfectamente nuestra progresión. La pared elegida tiene un trozo muy característico y es una gran laja con muy mala pinta que casi ocupa media pared, pues sin darnos cuenta ya estoy cabalgando encima de ella, da miedo, hay secciones muy separadas de la pared con un alto riesgo de salir volando con ella, suave suavecito vamos acariciando esta sección de la pared, Juanito también tiene su dosis de laja experimentando lo mismo que yo...MIEDO, jajaja es increíble como cambia el tema cuando escalas, ya lo digo yo en la escalada de dos siempre hay uno que ríe y uno que llora, sabéis cual es cada uno??? Van pasando los dias y nosotros vamos ganando metros acercándonos al desplome de la muerte, es increíble como cuando mas te vas acercando mas para a tras va tirando, así que por la noche y con un poquito de musiquita relajante nos empezamos a preparar para la vibrada final. ¡No hay manera de poder llegar temprano a la pared ya que por la noche es cuando mejor se está de temperatura y nos gusta apurar las horas para contemplar estrellas y jugar nuestras 2 partidas reglamentarias de ajedrez (cosas de Juanito) que por cierto le pegué una escabechina que no levantaba cabeza jajajaja, ya le dije que me encanta juagar con él porque le gano siempre jajajajaaja! Así que sabiendo que cada día vamos mas tarde nos decidimos a instalarnos en la pared con la hamaca y no bajar hasta terminar la via, la verdad que el ambiente al atardecer desde la pared es un espectáculo para los sentidos, ahora ya solo tocaba sobrevolar todo ese desplome sintiendo la gravedad bajo tus pies y deleitarnos con unas buenas fotos y videos del ambiente existentes. en estos dos largos de desplome sientes la verdadera esencia del airfryer porque notas que te vas cociendo poco a poco ya que ese aire que le dio por soplar los últimos dias era aire salido del mismísimo infierno que iba recalentándote asta tal punto que todo quemaba y eso que no le daba el sol, muy muy brutal, pero que quieres y que esperas en junio??? Superado el desplome montamos la penúltima reunión en la puntita justo antes de salir a cumbre con todo el ambientazo bajo nuestros pies, como diría mi amigo Pau Escalé “exhibició sagal” exhibición chaval. Escalo el ultimo largo y me arrepiento de no llevar mi termómetro laser para poder tomar una medición de la temperatura de la piedra, es increíble pero no aguanto tocar los bolos de conglomerado que estos si están al sol casi todo el día seguro que si le tiro un huevo se cuece, que manera de quemar por dios, así que casi de rodillas llego a la única sabina que allí esta para darme sombrita mientras espero la llegada de mi compi para celebrar la apertura de “komando jaluf” que el nombre le viene puesto porque realmente parecíamos dos cerditos (sucios, sudados y apestantes), hasta que descubrimos el paraíso. Unos dias de desconexión brutal en un lugar con un encanto especial donde seguro volveremos porque nos queda mucho por explorar y muchos rincones para escalar, desde aquí agradecer el buen trato recibido de toda la gente de la Gite de la catedral y a todos aquellos que de una manera u otra han estado allí tanto en lo físico como en lo mental. Pd: ¿¿¿Juanito…la próxima en la playa???

Sobre aquesta via, expliquen que és "tècnica i difícil, on cap llarg no et regala res i cal tenir en compte que una mala caiguda o un accident poden resultar fatals, ja que el rescat o l'assistència mèdica poden no arribar o qui sap quan arriben". Després d'obrir la via, Palmada va lamentar "no dur a sobre el termòmetre làser per prendre una medició de la temperatura de la pedra. És increïble, però no suport tocar les boles de conglomerat, que si hi poso un ou al damunt segur que es cou"

Aquesta aventura arriba nou mesos després de la seva ascensió a les Fisher Towers del desert de Utah, als Estats Units, on Palmada i Gibert, que rep el malnom de "Supersònic", van emular el ball del Correfoc per les diverses punxes inestables d'aquell conglomerat sorrenc.

La cordada formada per David Palmada 'Pelut' i Joan Gibert ja porta diverses aventures conjuntes: a les Mystery Towers (Utah) el 2019, a la Paret d'Aragó de Mont-rebei el 2021, o la mencionada de les Fisher Towers (Utah) la passada tardor. Tot i el patiment, Palmada conclou la seva explicació dient que hi tornaran perquè "queden molts racons per escalar en un lloc que té un encant especial".