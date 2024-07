Piastri estrena palmarès després d’un polèmic desenllaç a Hongria

Definitivament, el Mundial 2024 és el més impredictible dels últims temps. Ahir, a Hongria, Oscar Piastri va estrenar el seu palmarès de victòries a Fórmula 1 i es va convertir en el setè vencedor diferent aquest any, després de 13 grans premis. McLaren va aconseguir un extraordinari doblet que pot canviar el signe del campionat.

L’èxit es va veure enterbolit per l’estratègia de l’equip papaia, que va desencadenar la tensió entre els seus pilots. Norris, embrancat en la lluita pel títol, va acceptar de mala gana cedir la posició al seu company, després d’un polèmic undercut orquestrat pels de Woking per protegir-se de Lewis Hamilton, que va acabar tercer.

No va ser el dia de Max Verstappen. El pilot de Red Bull, que no tenia ritme ni velocitat per desafiar els McLaren a Hungaroring, es va veure obligat a pilotar al límit, sempre a contracorrent, va cometre errors i va acabar perdent el nord. En el seu toc amb el Mercedes a falta de cinc voltes, va demostrar que condueix un cotxe indestructible. El Red Bull va sortir volant sobre la pista, però va poder continuar fins al final i va salvar els mobles amb un cinquè lloc que el manté líder per 76 punts.

Els McLaren sortien al capdavant a la graella i Verstappen sabia que possiblement tindria només una oportunitat d’avançar-los. Agressiu, va llançar un atac fulgurant a la sortida i va arribar al primer revolt en paral·lel amb Norris i Piastri. L’australià, molt hàbil, va aconseguir escapar-se i Max, sense espai, va guanyar avantatge sobre Lando per fora de la pista per situar-se segon.

Norris va protestar i Red Bull va aconsellar a Max que li tornés la posició. L’embolic va venir bé a Piastri per augmentar diferències i destacar-se al capdavant de la carrera, gestionant a la perfecció els seus pneumàtics malgrat l’altíssima degradació, amb 45 graus de temperatura a l’asfalt.

Verstappen va haver de fer front a dos undercuts de Hamilton i Leclerc. Tot el que guanyava en pista ho perdia en les seves parades. I va esclatar: «L’estratègia equivocada m’ha posat en una situació en la qual havia de lluitar constantment, intentant avançar i no ha funcionat. Hi ha gent que no és conscient que necessitem més prestacions al cotxe», va advertir el campió.

Frustració espanyola

Tampoc van sortir bé les coses per als dos pilots espanyols. Carlos Sainz es va complicar la vida a la sortida i va perdre tres posicions amb Leclerc, Hamilton i Alonso. No li va costar recuperar amb l’asturià, però es va veure condemnat a un sisè lloc, llastat per la seva fallada inicial i superat pel seu company Leclerc (4t). Ni tan sols va poder plantar batalla a Verstappen quan el neerlandès, després del seu incident amb Hamilton, va caure al cinquè lloc, a expenses del madrileny. Caldrà esperar a Spa, la setmana vinent, per saber fins a quin punt és efectiu el nou terra de Ferrari i l’ambiciós paquet de millores que ha introduït Aston Martin.

Alonso va acabar ahir onzè, precedit pel seu company Stroll, que es va emportar l’últim punt en disputa. Un discret balanç que va ser pitjor per l’estratègia al fer parar Alonso després de només set voltes: «Allà s’ha acabat la carrera per a nosaltres».

1.Oscar PIASTRI (McLaren) 1h 38 min 01.989 s

2. L. NORRIS (McLaren) a 2.414 s

3. L. HAMILTON (Mercedes) a 14.880 s

4.C. LECLERC (Ferrari) a 19.686 s

5.M. VERSTAPPEN (RedBull) a 21.349 s

Així va el Mundial

1. M. Verstappen (RedBull) 265

2.L. Norris (McLaren) 189

3. C. Leclerc (Ferrari) 162

4. C. Sainz (Ferrar) 154

9. F. Alonso (Aston Martin) 45