Quant costa la nova samarreta del Barça? Aquest és el seu preu

El FC Barcelona ja prepara els últims detalls per a l'inici de la pròxima temporada 2024/2025. Una de les novetats més esperades, any rere any, és la presentació de la samarreta que els jugadors blaugranes lluiran durant la temporada, que aquesta vegada coincideix amb el 125 aniversari del club. Per aquesta raó, el club ha volgut recuperar el disseny que la plantilla va vestir el 1998 amb motiu del centenari del Barça.

Han passat 25 anys des que el club va presentar aquesta samarreta, que es va dissenyar en forma de tribut al primer equipament conegut del Barça en 1899: dues meitats, una de color blau, i l'altra de color grana. Aquest equipament es va recuperar per a la temporada 2008-2009, i és ara, aprofitant els 125 anys d'història del club, que s'ha decidit tornar a treure-la a la llum. En el centre es troba l'escut del club, al costat del logotip del patrocinador 'Spotify' i de 'Nike' en color daurat. L'equipament la vestiran totes les categories del Barça, tant les masculines com la femenina.

Per quant es pot adquirir?

Les noves samarretes ja es poden comprar en totes les botigues del club català, encara que de moment porten el mateix logotip de 'Spotify' de la temporada passada, amb les lletres de la marca. Segons ha explicat el FC Barcelona, a partir de tardor ja estaran disponibles els equipaments sense la paraula 'Spotify', únicament amb el logotip del patrocinador.

Mentrestant, es troben a la venda dues versions: 'Stadium' i 'Match'. La primera versió es tracta de la samarreta que es distribueix pensant en els aficionats de l'equip i té un cost d'uns 100 euros. Es troba també la versió infantil, amb uns preus que oscil·len entre els 80 i els 65 euros. La segona versió té un cost major, ja que la samarreta és de teixit esportiu i elàstic i és exactament igual que la que utilitzen els jugadors en els partits oficials. El seu preu és de 150 euros per a adults i 130 euros per a nens.

A més de la samarreta, el club també ha posat a la venda els pantalons i altres tipus d'accessoris del Barça, com els dorsals dels jugadors. Tot això ja es troba disponible en la web oficial del FC Barcelona.