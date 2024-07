Manresa no fa el salt a l'exitosa docusèrie sobre l'Egiba

"El que més m'ha omplert ha estat que el nostre dia a dia ha agradat, que allò que nosaltres fem habitualment ha interessat a la gent. Això és el que m'ha agradat més". Ha estat una de les reflexions finals de Xavier Casimiro, el director esportiu del Club Egiba. Aquests dies, la feina que l'entitat ha fet durant dècades està tenint més ressò que mai. La culpa la té la docusèrie "El millor salt", elaborada per la manresana E2S i que ja es pot veure sencera, els seus tres capítols, a través de la plataforma 3Cat. A més, el proper 6 d'agost s'emetrà una versió reduïda de dues hores al programa "Sense ficció", també de l'ens públic català.

Malgrat que ja s'ha estrenat, aquest dimarts la sèrie vivia la seva "premiere" a Manresa, la ciutat del club, i a l'auditori de l'Espai La Plana, a prop de les instal·lacions de l'empresa responsable. Les cadires s'han omplert de representants bàsicament del teixit gimnàstic i esportiu de la ciutat, però també de l'educatiu. És bo no oblidar que la particularitat del model Egiba és que els seus components no s'han de traslladar a centres d'alt rendiment llunyans de casa per prosperar, sinó que ho poden fer sense moure's del costat de la família gràcies a la col·laboració amb l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada.

En la prèvia de l'emissió del primer capítol han intervingut el mateix Casimiro, el regidor d'Esports, Anjo Valentí i la responsable de Sèries Documentals i Factuals de 3Cat, Núria Castejón. Aquesta ha explicat "com ens va impressionar" el plantejament de la sèrie "quan la vam rebre". I tot va néixer de la filla dels creadors d'E2S, Dani i Núria Sala. El primer d'ells explicava que "un dia passàvem per davant de l'Egiba i la nostra filla, l'Adalés, que fins llavors havia fet gimnàstica rítmica, una especialitat que trobava massa elegant, ens va dir que aquell era el seu futur. Que poc m'imaginava que també seria el meu".

I tot perquè durant un any, l'equip encarregat de reflectir la vida dels integrants de l'Egiba han viatjat amb ells a cites com els Campionats d'Espanya de Pamplona o els Campionats del Món d'Anvers. Arrencava en l'inici d'un any preolímpic amb moltes emocions i que podia acabar amb la classificació de les gironellenques Laia Font o Lorena Medina, o totes dues, per a la cita que arrencarà divendres a París. Per cert, Casimiro s'ha encarregat al final de demanar suport per a un altre producte de l'Egiba que sí que serà a la capital francesa, el manresà Thierno Boubacar Diallo, moldejat per les mans de la tercera pota de l'equip, juntament amb Míriam Font, les de Lluís Márquez.

El més atractiu de la docusèrie, de tota manera, és entrar en les vides de les gimnastes. De la por de Carla Font, la germana gran de la Laia, per què hi haurà després de la gimnàstica; o les esperances de les més joves per arribar al nivell de les grans. Tot, sense marxar de casa i, com diu Casimiro, sempre gaudint més del camí que de la fita.