Mor Joan Rueda Palomeque, expresident del CF Igualada en dues èpoques brillants

El CF Igualada està de dol per la mort de Joan Rueda Palomeque, històric president de l'entitat blava en dues etapes, la primera entre el 1978 i el 1984 i la segona entre el 1988 i el 1998. Vivia a Vilanova del Camí i ha traspassat als 83 anys aquest dimarts. El seu funeral serà aquest dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família d'Igualada. Des de les tres de la tarda de dimarts, la seva capella ardent està instal·lada en una de les sales de vetlla del tanatori de la capital anoienca.

Rueda va ser president per primer cop en l'etapa en què l'equip va pujar directament de Primera Regional a Tercera Divisió. Els igualadins van ser disset temporades seguides en aquesta categoria. Al cap de quatre anys de deixa el càrrec, hi va tornar, el 1988, i va ser el president de la celebració del cinquantenari del club. Quan va plegar, va rebre l'escut d'or de la Federació Catalana de Futbol en reconeixement per la seva tasca.