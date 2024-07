«Prefereixo no guanyar i sentir-me professionalment complet»

Les curses de muntanya són d’aquells esports de recent sorgiment que poc a poc s’han fet un lloc. Però encara ha de viure un llarg recorregut, sobretot pel que fa a la professionalització dels atletes. Una circumstància que permet a Marc Bernades compaginar l’esport d’elit amb la seva vocació professional, l’enginyeria industrial. Els resultats el situen com una de les referències del trail català, però l’atleta anoienc ho té clar: «les curses de muntanya són un hobby, prefereixo sentir-me ple que guanyar curses». Després de quedar segon al Campionat d’Espanya d’Ultres, Bernades ja es concentra amb la selecció per preparar el Mundial al pic d’Urbión.

S’imaginava que en algun moment arribaria a la selecció estatal?

No, però perquè vaig començar quan això era impensable. De fet, el primer dia que vaig córrer per la muntanya com a tal va ser a Núria. Era l’any 2000 i poc i corria amb xiruques. Amb uns amics vam baixar a Queralbs corrent, i quan vam arribar ningú ens creia. Ara, en canvi, sembla el més normal del món.

Aleshores comença a entrenar?

Vaig anar fent més sortides amb l’Alpinisme Club Esportiu d’Igualada i apuntant-me a més proves, però sempre tenint molt clar que havia de començar per curses locals, no per la Copa del Món.

Notava que a poc a poc augmentava el seu nivell?

Passa gairebé sense que te n’adonis. A poc a poc vas veient que amb el temps ocupes les primeres posicions a les curses, i que pots córrer al mateix ritme que aquelles persones que admiraves a l’inici.

I al 2023, onze anys després penjar-se el primer dorsal, es proclama campió d’Espanya d’ultres.

Va ser sorprenent. Crec que ha estat el Campionat d’Espanya amb més nivell entre els participants. No m’imaginava que seria capaç de guanyar una cursa d’aquest calibre, tant tècnica i exigent.

Bernades, durant la disputa del campionat estatal / Arxiu particular

Va fer molta calor aquell dia.

Sí, no hi estava gens acostumat. Encara ho va fer més extraordinari.

Recorda algun moment per sobre de la resta?

El darrer quilòmetre. Tanco els ulls i revisc el duel de moltes hores que vaig tenir amb el Miguel Ángel Heras, tot un referent per a mi i que ho havia guanyat tot, va ser molt emocionant, un somni fet realitat. A poc a poc i amb paciència vaig poder guanyar una cursa d’aquest nivell.

Un gran alliberament...

Una prova que la feina ben feta durant els anys acaba donant el seus fruits. Ara sembla que es pot competir a la Copa del Món entrenant dos anys, però també és cert que molts d’aquests atletes baixen de nivell amb la mateixa velocitat que han arribat a dalt de tot. El trail és un esport molt exigent amb el cos i és molt fàcil lesionar-se si entrenes més del compte, o inclús del propi perill que suposa.

És un atleta molt versàtil quant a distàncies, ho veu com un punt positiu?

Em fa sentir orgullós. L’any passat també vaig guanyar la Copa d’Espanya de curses en línia, i el cert és que era competitiu des de l’skyrunning fins al quilòmetre vertical. M’agraden totes les disciplines, i poder rendir bé en totes em fa sentir molt satisfet. L’any passat vaig ser la primera persona seleccionada per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) per competir en les tres proves del campionat d’Espanya, i aquest any vaig revalidar aquesta selecció.

S’aprèn amb els anys a respectar la muntanya?

El més important és tocar de peus a terra i escoltar el teu cos. Prioritzo la salut, minimitzant al màxim l’impacte muscular i articular. Potser entreno poc comparat amb els meus rivals, però prefereixo fer-ho així, perquè m’ha funcionat. Noto que a vegades em falta un punt, però també és cert que així m’estalvio lesions. El treball de prevenció és essencial per estar al capdamunt durant molts anys. Aquest any és el primer que he patit una lesió.

Ja ho deu tenir superat.

Sí, em vaig fer un ruptura de 4 centímetres al tendó fascia lata. Va ser molt dur. Em van dir que hauria d’esperar tres mesos per tornar a córrer, però finalment ho vaig acabar reduint a cinc setmanes, encara no m’ho acabo de creure.

Psicològicament també deuria ser dur...

Molt. Em veia cada dia en crosses i em costava molt acceptar-ho. Vaig posar tot el que tenia al meu abast, anant a fisioteràpia dos cops al dia i no intentar entrenar de cap manera. Així, les ecografies anaven mostrant com es cicatritzava molt abans del previst.

L'igualadí també participa en proves de les sèries mundials / Arxiu particular

Com va anar el Campionat d’Espanya d’aquest any?

La veritat és que sorprenentment bé. No vaig quedar primer com l’any passat, però tampoc em pensava que podria fer segon. Hi havia uns deu corredors molt forts, i ser entre els deu primers ja era un premi. El que més em va sobtar va ser el temps.

Va baixar de les set hores...

Gairebé no m’ho creia., sobretot després d’un any que havia estat tan difícil per mi.

La segona posició li obra les portes a anar al mundial, com ho afronta?

Sobretot amb la voluntat de treure’m l’espineta dels europeus de l’any passat, ja que em vaig perdre i em vaig quedar sense medalla per escassos segons. Estic content perquè el mundial serà a Espanya i vinc de fer una concentració amb la selecció per reconèixer el recorregut que farem. Vull fer-ho el millor possible i recuperar la meva millor forma.

A part dels mundials, alguna prova en concret entre cella i cella?

Un parell: classificar-me per la final de la Copa del Món d’Skyrunning, que faig gràcies a l’ajuda de la selecció catalana; i competir a l’Ultra Pirineus, una cursa llarga i internacional molt important que em fa molta il·lusió disputar de nou.

Un fet que el caracteritza és que no es dedica exclusivament a les curses de muntanyes. Ho veu com un desavantatge?

Veig que fa més difícil compaginar-ho. És cert que malauradament hi ha molts atletes a l’elit que no s’hi poden dedicar exclusivament, la majoria només ho pot fer si està disposat a malviure. És molt complicat competir contra una persona que hi pot dedicar més hores, però sobretot que pot recuperar millor i tenir més recursos.

Li agradaria ser d’aquest petit grup?

No ho sé, el que sí que tinc clar és que el tipus de vida que tinc m’omple més. La carrera professional no la deixaré. Segur que si ho fes podria rendir més i ho faria més fàcil. Ara, per entrenar, m’he de llevar a les cinc del matí perquè em puguin sortir bé els projectes professionals i els esportius. És un handicap, però també hi ha molta gent amb qui competeixo curses que està igual. Prefereixo no guanyar i sentir-me complet des d’un punt de vista professional, les curses de muntanya no deixen de ser un hobby, una activitat que faig perquè m’agrada, quan ho senti com una obligació tinc clar que ho deixaré de fer.

Per posar-ho en perspectiva, va arribar a treballar a la Fórmula1.

Crec que el somni de qualsevol enginyer és arribar a treballar a la Fórmula1. És el pinacle tecnològic de l’esport a motor a tot el món. Va ser una experiència espectacular, però també em va fer deixar enrere altres prioritats.

No és el millor país per fer curses de muntanya.

No, el terreny a Anglaterra no és òptim i tampoc tenia massa hores a la meva disposició per entrenar. M’ho combinava com podia, però això és precisament el que més m’omple, poder-ho compaginar. Vaig treballar al sector de l’automoció amb McLaren, també amb escuderies de la FórmulaE, i finalment vaig passar els darrers tres anys a la categoria reina amb Williams.