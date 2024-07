Ansu Fati torna a lesionar-se i es perd la gira pels Estats Units

Ansu Fati ha tornat a recaure. Les lesions han amargat la seva progressió com a futbolista i no li deixen en pau. Un comunicat del Barça ha alertat aquest matí que el jove futbolista s'ha danyat la planta del peu dret i rebrà un tractament conservador a Barcelona. En conseqüència, serà baixa en la gira pels Estats Units.

La desgràcia s'enceba en el que era la joia de La Masia abans de la irrupció de Lamine Yamal. En l'entrenament d'aquest passat dimarts en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el davanter es va haver de retirar per la malaltia en la planta del peu.És tot un contratemps per a Ansu Fati, que estava mostrant una bona recuperació, amb entrenaments personalitzats que li ha dissenyat el tècnic alemany. Un minuciós pla físic per a rescatar la versió perduda d'aquell davanter imaginatiu al qual el gol li queia de les butxaques.

Amb les absències encara per vacances d'altres atacants com Ferran Torres i Lamine Yamal, el jugador de 21 anys tenia l'oportunitat de demostrar la seva vàlua al nou tècnic i guanyar-se un lloc en la plantilla. Aquests avanços s'han vist ara frenats. No s'ha precisat el temps de baixa.

Ansu Fati, la bandera del Barça ‘post-Messi’, estava tractant de rebel·lar-se contra tant d'infortuni. Les lesions li persegueixen com una ombra. Musculars i de fractura. Fins a quatre ocasions ha estat operat d'aquest genoll esquerre a la recerca d'una solució definitiva.

Ara el mal està en la planta del peu i haurà de passar un temps sense treballar amb la resta dels seus companys per a recuperar-se, que estaran per terres nord-americanes per a afrontar tres amistosos: davant el Manchester City, el Reial Madrid i l'AC Milan.