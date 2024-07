L'emblemàtic Moha Djitte marxa del CE Manresa

Tarda històrica pel CE Manresa. L'històric baluard defensiu del club bagenc Moha Djitte, que acumula amb el primer equip més de 400 partits, no seguirà la temporada vinent perquè marxarà a viure a l'estranger. Una notícia que arriba el mateix dia que s'ha fet pública la contractació del jove migcampista format al club, Guifré Bernabeu, a més del calendari complet d'aquesta temporada a la Tercera RFEF.

La gran notícia de l'adeu de Moha ha arribat a primera hora de la tarda. El club ha fet tres piulades a la xarxa social X acomiadant el fins aleshores capità i remarcant la dedicació i amor dedicat a l'entitat i a l'afició en les vint temporades que hi ha jugat, catorze de les quals al primer equip. Una xifra impressionant que es va fer de llegenda a La Nucia, on va disputar el seu partit número 400.

El missatge de comiat, Djitte ha explicat que marxava del país "per raons personals" i que agraïa el tracte rebut per part de l'afició del club on s'ha format "com a jugador i persona". Però aquest no serà l'adeu definitiu del defensor de Costa de Marfil, jugador i entitat ja estan buscant un dia per a poder acomiadar l'emblemàtic jugador juntament amb l'escalf de l'afició.

Una notícia que es va fer oficial el fitxatge del jove migcampista Guifré Bernabeu. Un jugador sorgit del planter manresà, on va passar sis temporades, i que ha jugat els tres darrers cursos al juvenil del CF Damm, de Divisió d'Honor. Un jugador molt polivalent i treballador que pot actuar tant de migcampista com de defensa.

El darrer anunci del club en aquesta atapeïda tarda ha estat la publicació del calendari de competició dels equips participants del Grup V de Tercera Federació. Els manresans arrancaran la temporada a domicili, al camp de la UE Vilassar de Mar. El primer matx a l'estadi Municipal del Congost serà a la segona jornada de lliga, davant del CF Montanyesa.