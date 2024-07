Ona Bonet, el somriure de la convicció

Quan s’observen les fotografies de la saltadora de l’Avinent Manresa, Ona Bonet Bernadich (Manresa, 2006) s’hi adverteix un somriure alegre i vivaç, sincer. És un tret que contrasta amb el rictus de concentració i tensió que s’aprecia en els saltadors fins que la descarreguen en un crit i una rialla d’eufòria o una ganyota de resignació. «Sí, m’ho han comentat moltes vegades, és veritat», em reconeix quan li ho faig notar.

Aquest cap de setmana competirà al Campionat d’Espanya sub-20 a Castelló de la Plana. N’és la vigent campiona (Salamanca, 1,82 m). Hi va amb la millor marca de totes les participants. El seu 1,85 m registrat a Manresa aquest any la situen 5 cm per sobre de la segona i 7 cm sobre la tercera. Però, en una disciplina tan tècnica com el salt d’alçada, aquests registres no són garantia de gaire res. Al Campionat d’Espanya absolut a la Nucia també hi acudia amb la millor marca i va acabar tercera, amb 1,83 m per l’1,87 m de la primera i la segona. I al cap d’una setmana, es va quedar en 1,78 m al Campionat d’Espanya per federacions en què Catalunya va ocupar el segon lloc per darrere de Madrid. La seva millor marca la té en 1,86 m obtinguda al Campionat de Catalunya absolut de pista coberta saltat a Sabadell amb què va guanyar la medalla d’or i va establir un nou rècord català. L’1,86 m la situa en la 13a posició del rànquing espanyol de tots els temps que encara encapçala Ruth Beitia amb 2,02 m.

«L’actitud positiva» que el somriure vital d’Ona Bonet sembla transmetre i que la conversa amb ella ratificaria és que tots aquests registres no la pressionen ni poc, ni molt. Tampoc el fet de sortir a una competició amb la millor marca i ser-ne la favorita per guanyar l’or. «Crec que s’ha de pensar en el dia a dia, anar entrenament a entrenament i competició a competició, sense posar-se objectius», afirma. A la Nucia «vaig tenir un mal dia i prou», considera. Tot i això, té clars els seus registres i en quin lloc la posicionen. Sap que al Mundial sub-20 de Lima (Perú) de finals d’agost hi competirà «amb la vuitena millor marca» de totes les participants i que hi «voldria ser finalista, almenys», confirma.

Hi ha un segon tret de la personalitat d’Ona Bonet que s’aprecia a través de la seguretat amb què s’expressa. Seria el convenciment amb què afronta la seva carrera atlètica. S’hi va iniciar amb 5 anys. El seu pare feia proves de fons i el seu germà, cros. A ella li «agradava saltar i córrer. Vaig anar fent de tot fins a sub-16, quan ja vaig especialitzar-me en el grup de salts i velocitat», fins a quedar-se únicament en el salt d’alçada. Ara, la velocitat i la llargada, com les tanques, formen part del seu programa d’entrenament «per millorar, perfeccionar la batuda, l’empenta o l’equilibri», aclareix.

Prova de la convicció que demostra és que s’agafa aquest any que ve «de sabàtic, pel que fa als estudis». Tot i que es veu fent de «bombera», com el seu avi i el seu pare, «la intenció és cursar INEF». Ha sol·licitat «una beca d’interna al CAR de Sant Cugat». És segur que la hi concediran. Ara ja hi acudeix «un dia a la setmana». S’hi entrena amb en Gustavo Adolfo Bécquer (Barcelona, 1966), saltador olímpic que l’any 1992 va obtenir la segona millor marca espanyola amb 2,30 m, a més de comptar amb els serveis mèdics.

«M’entreno quatre dies a la setmana, tres si tinc competició», explica. A Manresa, les seves entrenadores són l’Alba i la Mònica Clemente. Però, «és que no és només l’entrenament que es veu o la competició, és un estil de vida. Al darrere hi ha molt de treball que et serveix per millorar i avançar. Menjar bé, fer estiraments, dormir prou hores, descansar... hi ha un entrenament invisible que és fonamental!» Reflexiona amb entusiasme i convicció. «L’any que ve incorporaré un nutricionista». Des d’aquest any, acudeix periòdicament «un psicòleg esportiu. Només per seguir millorant, perquè em dona tècniques de visualització, de motivació... », relata.

Els tècnics de l’Avinent Manresa consideren que l’Ona Bonet és, ara mateix, l’atleta jove de més talent del club. L’horitzó dels Jocs Olímpics emergeix en la conversa. A ella, li «agradaria, però no hi penso gens», en la seva actitud de no pressionar-se i anar «dia a dia», sense objectius.

El salt d’alçada requereix constància i disciplina però també una predisposició al mètode per assimilar-ne la tècnica a còpia de repetir de manera rutinària i fins a l’esgotament cadascun dels passos, des de l’aproximació i fins a la caiguda rere el llistó. L’Ona Bonet agraeix «a l’Institut Manresa Sis, al Xup, les facilitats que m’han donat. M’han ajudat a organitzar-me la feina i poder compaginar els estudis amb els entrenaments i les competicions».

La imatge dels saltadors és d’una fragilitat intrínseca. Però, és només una aparença falsa. Hi ha un contrast dramàtic amb la gestualitat vital, la mirada convençuda i la batuda poderosa. El vol de l’alçada ofereix una sensació d’ingravidesa que no s’intueix en la perxa, llastada per l’artificiositat que li confereix l’artefacte, ni en la llargada en què el cos sembla que tingui pressa per aterrar. En l’alçada, el gir del cos per atacar el llistó amb l’espatlla, l’arqueig de l’esquena i el plec de les cames arriben a tenir la lleugeresa i l’harmonia d’un somriure. «És la teva prova», li havia dit en els seus inicis la seva mare en una premonició de cap on aniria la carrera atlètica de l’Ona Bonet.