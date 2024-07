El base Juan Núñez fitxa pel Barça per tres temporades

El base internacional espanyol Juan Núñez, de 20 anys i 1,94 metres, s'ha convertit en el tercer reforç estival del Barça després de signar un contracte per tres temporades, fins al 30 de juny del 2027, segons ha anunciat aquest divendres l'entitat catalana.

El nou fitxatge blaugrana va despuntar i es va formar al planter de l'etern rival, el Reial Madrid, amb què el Barça va aconseguir un acord econòmic -inferior a 400.000 euros, segons han informat a EFE fonts del club català- per evitar que el conjunt blanc acudís al dret de tempteig.

Malgrat la seva joventut, Núñez és un fix en les convocatòries de la selecció espanyola, amb qui va disputar el Mundial l'estiu passat i el torneig de classificació per als Jocs Olímpics de París fa menys d'un mes, encara que el seleccionador Sergio Scariolo no el va incloure finalment a la llista definitiva per al torneig.

El base madrileny destaca per la seva creativitat amb la pilota, visió i direcció de joc, i recalarà al Palau Blaugrana procedent del Ratiopharm Ulm alemany, club al qual va emigrar a 2022 a la recerca dels minuts que no podia oferir-li el Reial Madrid, després d'haver disputat 24 partits amb el primer equip blanc (2 a la 2020-21 i 22 a la 2021-22).

En les primeres declaracions com a blaugrana, Núñez ha assegurat a 'Barça One' que va marxar a Alemanya "amb l'objectiu de tornar per jugar l'Eurolliga en un club gran i lluitar per tots els títols", un pla que, ha dit, "ha sortit bé".

"Vinc en un bon punt de maduresa i llest per fer el següent pas"

"Un club com el Barça vol lluitar per tots els títols, i jo també. Aquests dos anys m'han vingut molt bé per poder jugar i he crescut molt com a jugador. Vinc en un bon punt de maduresa i llest per fer el següent pas", ha afirmat el base, que s'ha definit com un jugador a qui li agrada "passar-ho bé a la pista, involucrar els companys, passar la pilota i prendre decisions" .

La temporada passada, Núñez va fer una mitjana de 9,6 punts, 3,5 rebots i 4,7 assistències a la fase regular de la Bundesliga, mentre que els seus guarismes a la Eurocopa, la segona competició continental, ha estat de 10,8 punts (58,2% en tirs de dos i 35% en triples), 3,6 rebots, 5,7 assistències i 1,9 robatoris en gairebé 26 minuts.

L'internacional espanyol, que es va proclamar campió de la Lliga alemanya en la seva primera campanya amb el Ratiopharm Ulm, va ser elegit al lloc 36 de l'últim 'draft' de la NBA pels Indiana Pacers, que van traspassar els seus drets als San Antonio Spurs.

Núñez és el tercer fitxatge del nou Barça de Joan Peñarroya, després de l'escorta Kevin Punter i l'aler Justin Anderson, i compensarà les sortides dels bases Ricky Rubio i Rokas Jokubaitis, dues de les cinc baixes fins ara al costat de les dels alers Oriol Paulí i Nikola Kalinic, i l'ala pivot Oscar Da Silva.

Així doncs, el joc exterior blaugrana estarà integrat per Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Darío Brizuela, Punter i Núñez a les posicions de base i escorta, a falta d'alguna una altra operació inesperada o reforç procedent del planter.