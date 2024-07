La trail del Pont de Vilomara es protegeix del sol i la calor

El frontal esdevindrà, a partir de l’edició d’enguany, un element central i indispensable per a disputar la dissetena edició de la cursa trail del Pont de Vilomara i Rocafort – Memorial Alcalde Evaristo. Un esdeveniment que es transforma i l’any abans de complir la majoria d’edat presenta un nombre més que rellevant de novetats. La més important, com comenta Jordi Aguilaniedo, un dels seus impulsors, "traslladar la competició del mes de novembre al dia 28 setembre per evitar la concentració de curses ben entrada la tardor".

Així doncs, avançar el dia de competició i apropar-lo a la calor de l’estiu ha motivat un altre dels canvis més destacats de la prova: plantejar un recorregut "seminocturn". És per això que des de l’organització s’inclou el frontal com a element obligatori, "sense el qual no es podrà superar el segon avituallament de la cursa". Un segon punt situat tot just superats els 9 quilòmetres que també serà el primer fora de control. S’hi haurà d’arribar, com a màxim, una hora i cinquanta-cinc minuts d’ençà del tret de sortida, "un fora de control assequible que et permet fer tota la prova caminant a la pujada, corrent al pla i trotant a la baixada".

El recorregut també presenta canvis. A diferència de l’any passat, els corredors només es podran inscriure en una única prova, de gairebé 17 quilòmetres i poc més de 720 metres de desnivell positiu. Una decisió presa d’ençà que "les proves de 30 i 5 quilòmetres que vam plantejar l’any passat van tenir menys tirada". El traçat, que transita gairebé en la seva totalitat "per pistes forestals i corriols molt corribles" només planteja un tram realment exigent de pujada "els dos quilòmetres que enllacen els Ermitanets amb el Puig Gili". L’organització ha volgut donar un aspecte entrenyable a la darrera part del camí que porta fins a aquest punt, decorant-lo amb un fil de llums que farà que "llueixi de valent" i amb una mica de sort ajudarà que els corredors oblidin la fatiga acumulada.

El recorregut oferirà bones vistes de Montserrat / Marta Llagostera

Precisament al punt més alt del recorregut els corredors veuran dos pernils: "Un pel primer home que el vulgui baixar i l’altre per la primera dona". ambdós amb la condició que els carreguin fins a l’arribada. Una tasca que pot semblar senzilla, ja que els sis quilòmetres restants seran agraïts i només s’encararà un petit repetjó d’uns 400 metres. Però que pot no ser-ho, ja que "la baixada és per un terreny amb molta pedra solta i l’estat de la superfície dependrà de si en els dies anteriors a la prova cau algun ruixat. A més, cal tenir en compte que molta gent ja la farà de nit, i de ben segur que la complicarà una mica".

Aguilaniedo estima que el perfil del recorregut motiva que la cursa sigui molt ràpida, "els cap de cartell l’haurien de completar en una hora i mitja, com a molt, mentre que el gruix dels participants es mouran entre les dues hores i les dues hores i mitja". El traçat ja està publicat a la pàgina web de la prova, i els més competitius ja poden anar a fer-ne el reconeixement, això sí, "hauran de sortejar més d’un arbre que ha caigut com a conseqüència del gran incendi que es va viure a la zona aviat farà dos estius". Una circumstància que es corregirà "uns dies abans de la cursa i també hores abans de l’inici, així que la gent pot estar tranquil·la".

L’aspecte de la seguretat ha estat un dels que més s’ha tingut en compte, "gairebé cada dos quilòmetres tindrem un membre de l’organització amb ràdio que comunicarà totes les incidències, incloses les relacionades amb abandonaments per lesió o fatiga". En aquest sentit, Aguilaniedo assegura que "a gairebé tots els trams de corriol s’hi pot accedir per pista forestal paral·lela en cas de ser necessari", ja que si s’esvaís la llum solar no es podria efectuar una evacuació mitjançant helicòpter.

Molt més que una trail

Enguany també s’ha volgut que la prova gaudís d’una vessant festiva i social. És per això que quan els participants creuin la línia d’arribada, la festa no haurà fet més que començar. Primer amb una botifarrada de sopar, i després amb un concert a càrrec de Quinto Carajillo, "un grup que agrada molt a la gent del poble". A més, amb la voluntat d’arribar al màxim nombre de participants possible, s’ha optat per incloure la opció d’escollir botifarres de tofu per tots els corredors vegans o vegetarians. Tampoc s’ha volgut oblidar a les persones celíaques, i en tots els avituallaments hi haurà barretes energètiques aptes per a persones amb aquesta condició, a més de comptar amb la opció de pa sense gluten per sopar.

A més de la cursa trail, enguany també es proposen un parell de recorreguts per a joves esportistes: una de mig quilòmetre per a menors de 10 anys; i una de poc més de dos quilòmetres i gairebé cent metres de desnivell per a atletes de fins a 18 anys. La col·laboració local esdevé "clau" a l’hora d’organitzar un esdeveniment d’aquest caire, i l’elaboració dels trofeus d’enguany en seran un exemple. Una copa que es donarà als primers tres classificats de la general masculina i femenina, unes tines de vi fetes artesanament "amb pedres recollides de la muntanya que ens recorden que ens trobem en territori vinícola".

La prova es disputarà per un terreny "molt corrible" / Marta Llagostera

Qui vulgui prendre part de la prova haurà de formalitzar la seva inscripció abans del dia 23 de setembre, encara que Aguilaniedo avisa que "limitem la cursa a 300 atletes, així que recomanem que es rubriqui la participació quan abans millor per evitar sorpreses d’última hora". Una inscripció que té un cost de 18€ per als atletes federats i de 21€ per als no federats, ja que s’hi afegeixen 3€ d’assegurança mèdica per a cobrir qualsevol possible inconvenient durant el transcurs de la cursa. Un preu que a més de donar dret al corredor a avituallar-se en tres punts durant el recorregut i la botifarrada final, també ofereix als corredors un servei de dutxes. També es tindrà accés a una samarreta esportiva de l’esdeveniment a mode d’obsequi, a més de la possibilitat d’accedir a premis en metàl·lic que oscil·laran entre els 150 € i els 25 € per als cinc primers classificats a la general masculina i femenina.