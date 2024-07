Judit Pujols, campiona d’Europa sub-19

La berguedana Judit Pujols es va proclamar ahir campiona d’Europa sub-19 després de derrotar per 2 gols a 1 a Països Baixos, en un partit que es va decidir a la pròrroga.

Intza Eguiguren va donar la vitòria al conjunt espanyol amb un gol al minut 118, quan la fatiga generalitzada i les poques ocasions a tots dos costats feien gairebé inevitable que el resultat final es resolés a la tanda de penals.

Les de Sonia Bermúdez es van posar per davant en la primera ocasió de perill, al minut 6. Marisa va rebre una bona passada d’Agote dins l’àrea que, tot i rebre d’esquena a porteria, va ser capaç de transformar en gol. Va xutar per terra al pal llarg i a la mitja volta i va superar Van der Vilet.

Així mateix va acabar la primera meitat. Ben estructurada i plantada sobre el terreny de joc, Espanya va ser superior.

A la segona meitat es va girar la truita. Les neerlandeses van sortir disposades a empatar el partit i van asfixiar les espanyoles amb una forta pressió a camp rival que va propiciar el gol de Tolhoek al minut 59. Alguacil va perdre la pilota en zona de perill a l’intentar conduir a la mitja lluna. La davantera va rematar a plaer.

L’última mitja hora va seguir el mateix patró. Espanya es va tancar a darrere, incapaça de fer front a la pressió rival i les neerlandeses creaven perill a través de Keukelaar, que es va veure les cares amb Pujols a la banda dreta.

Alhora ràpida i talentosa a l’u contra u, va ser un maldecap per la berguedana, que es va veure obligada a arriscar poc i minimitzar les opcions de la neerlandesa a camp obert, on es mostrava superior.

En els últims deu minuts hi va haver les ocasions més clares per tots dos conjunts. Dues per Països Baixos primer, i una doble al final per Espanya, però cap va arribar a bon port.

Ja a la pròrroga es va produir un darrer canvi de guió. El partit es va igualar i Espanya va encadenar algunes jugades amb una llarga possessió. Però no es va traduir en ocasions. Tampoc per les neerlandeses.

A seixanta-set segons per què l’àrbitra xiulés el final del partit, els canvis de Bermúdez li van donar la victòria a les espanyoles. Una centrada lateral es va enverinar i les defensores neerlandeses no van ser capaces de refusar amb èxit. La pilota es va passejar per sobre la línia de gol i Eguiguren va aparèixer al segon pal per enviar-la al fons de la porteria.

Sense fer el millor partit del torneig, les espanyoles van resistir els atacs de les neerlandeses i van tirar d’èpica per endur-se el campionat d’Europa sub-19.