Travé i Dòria es classifiquen per a les semifinals

Els dos piragüistes del Cadí Canoë Kayak , els urgellencs Miquel Travé i Mònica Dòria es van classificar ahir a la tarda per a les semifinals en C1 (canoa individual) i en K1 (càiac), respectivament. Tots dos van tenir bones actuacions i van classificar-se amb molta solvència en la competició que es desenvolupa en el canal de Vaines-sur-Marne.

Mònica Dòria, que competeix amb Andorra, es va classificar en la desena posició, de les 25 palistes, de les quals les 22 primeres passaven a les semifinals. Aquest desè lloc li donaria l’últim lloc que classifica per a la final.

A la primera baixada, Dòria va quedar en quarta posició amb un temps de 95.93, per darrere de les grans favorites a les medalles, la francesa Camille Prigent (segona en el còmput final) i de l’australiana Jessica Fox (primera en acabar les dues baixades) i just per davant de la polonesa Klaudia Zwolinska.

Al segon parcial, en canvi, no va poder repetir l’excel·lent temps de la primera màniga, però el 95.93 li va valdre per acabar en la desena posició. Al seu darrere, en el 13è lloc, es va classificar la palista basca representant de l’equip espanyol Maialen Chourraut, amb un temps de 96.33, obtingut en la segona baixada.

Mònica Dòria correrà les semifinals aquesta tarda a partir de les 15.30h. La final, en què passaran les deu primeres classificades, també es disputarà avui, a partir de les 17.45h.

El C! és una de les modalitats en què Dòria participa en aquests Jocs Olímpics. L’altra és el càiac cros que es disputarà a partir de divendres.

Miquel Travé, demà

L’urgellenc Miquel Travé, subcampió d’Europa l’any passat, es va classificar per a les semifinals de C1 que es disputaran demà, en el mateix horari de les 15.30h per un lloc a la final de les 17.45h. El palista del Canoë Kayak també particiàrà en càiac cros.

Travé va basar la seva classificació amb una bona primera baixada en què va acabar cinquè amb un temps de 92.19. De fet, hauria pogut acabar segon, tant de la primera màniga com en el còmput final, si no hagués estat penalitzat amb 2 segons per haver tocat la porta 8.