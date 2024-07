Vuit podis, amb quatre títols, per a l'atletisme de la regió central als estatals sub-20

L'atletisme de la Catalunya central ha tancat la seva participació en els Campionats d'Espanya sub-20 d'atletisme, aquest cap de setmana, amb un total de vuit medalles, quatre de les quals han estat d'or. L'Avinent Manresa n'ha aportat dues, de la mà d'Ona Bonet i Lerato Pagès. Una altra ha estat per al Club Atlètic Igualada-Petromiralles Aigua de Rigat, amb Aleix Camats i la quarta ha estat guanyada per Daniela Fernández de Haro, l'olesana del València. A més, tant manresans, com igualadins han afegit una plata i un bronze al botí.

Ona Bonet ha fet bons els pronòstics i ha guanyat l'or en el salt d'alçada amb un registre d'1,85 metres que suposa el rècord dels campionats. La manresana ha franquejat el llistó en el segon intent i ha errat els tres sobre 1,87. Fatoumata Diallo, del JA Sabadell, ha estat segona a una gran distància, ja que ha fet 1,74.

També ha estat molt clara la victòria de Lerato Pagès en els 100 tanques. La corredora de l'Avinent no ha tingut rival en les semifinals i tampoc en la final, que ha tancat amb un temps de 10.21. La segona, Elsa Badal, del Playas de Castelló, ha entrat a 47 centèsimes, un món en una cursa tan curta.

El campió de l'Igualada ha estat un altre favorit, Aleix Camats, que n'ha tingut prou amb un tir de 55,55 metres per vèncer. De fet, qualsevol dels seus sis llançaments, menys un, li haurien servit per vèncer. Segon ha estat Miguel Capdepont, del Cueva de Nerja, amb 51,06.

També es comptava amb la victòria de Daniela Fernández de Haro, que sembla que s'està centrant en el disc i que ha tret una distància de gairebé deu metres respecte de les seves màximes oponents.

Quatre més

A part dels quatre títols, han destacat dues plates i dos bronzes. L'argent de l'Avinent ha estat per al saltador de perxa santfruitosenc Martí Serra, amb un millor intent de 5,25 metres. No ha acabat el tercer intent sobre 5,30 i ha estat superat per Adrià Ripollès, del Barça, amb rècord dels campionats (5,32).

La segona posició del CA Igualada ha correspost a Carla Bisbal, que ha guanyat la seva semifinal dels 800 metres i que ha fet 2,10.40 per acabar segona en la final. La victòria, molt clara, ha estat per a Marta Mitjans, del Playas, amb 2.07.13.

Dos bronzes més coronen l'actuació dels nostres principals equips del cap de setmana. Biel Cirujeda, de l'Avinent, ha estat tercer en els 400 metres amb 47.82 i amb 23 centèsimes d'avantatge respecte del quart classificat. El triomf ha estat per a David Garcia, de l'Atlètic Badajoz. El tercer lloc del CAI ha correspost a Antoni González en el salt d'alçada. Ha tingut la plata a tocar, però no se li pot retreure res, ja que ha fet millor marca personal amb un millor salt de 2,06 metres fets en el segon intent.

Alguns, a tocar

El tresor encara hauria pogut ser més gran de no ser per algunes posicions properes al podi. És el cas de la quarta posició de Griselda Serret, de l'Avinent, en els 5.000 metres marxa. Ha acabat la prova amb un temps de 23.29.29, a 41 segons de la tercera posició de Claudia Ventura, del Playas de Castelló, que ha fet la seva millor marca personal.

També ha estat quart Guim Morcillo, del CA Igualada, amb un millor tir de 62.11, a poc més de dos metres de les medalles. El seu company Mathios Rodríguez, per la seva banda, ha estat sisè en els 800 metres amb 1.54.13 .