Flick s’emporta 31 jugadors a la gira del Barça pels EUA

Una llista àmplia i experimental. Ni més ni menys que de 31 jugadors, dels quals només un terç, 11, són integrants del primer equip del Barça, de la plantilla que ha heretat Hansi Flick de Xavi Hernández. Els restants 20 futbolistes són els cedits que han sigut recuperats i els joves que l’entrenador vol examinar per veure si pot ascendir al vestidor. Tindran tres dures proves davant rivals de la talla del Manchester City, el Reial Madrid i l’AC Milan.

Poques vegades, per no dir cap, es veurà un Barça tan precari en una gira de pretemporada. Entre els absents i els lesionats, a Flick li falta mitja plantilla. En tres setmanes comença la competició (el 15 d’agost a València) i el tècnic necessita conèixer els joves per saber si seran d’ajuda, ja que alguns dels lesionats (Ronald Araujo, Pedri, Gavi, Frenkie de Jong) tenen unes perspectives de reaparició llunyanes, si més no imprecises.

Els aficionats blaugrana que vagin a Orlando, a Nova Jersey i a Baltimore, les ciutats dels tres partits, gairebé no coneixeran els futbolistes que duran les noves samarretes. Flick no podria completar una alineació del primer equip, ja que l’onzè és Iñaki Peña, el porter suplent. Els altres deu són Ter Stegen, que es va incorporar ahir abans de volar cap a Florida; Koundé, Iñigo, Christensen, Balde, Gündogan, Romeu, Raphinha, Lewandowsk i Vitor Roque. Gündogan i Raphinha viatgen pel seu compte a Orlando i Koundé hi anirà dijous. A Barcelona es queden els lesionats (Araujo, Pedri, Gavi, De Jong i Ansu Fati) i a París hi ha Eric, Fermín i Cubarsí participant en els Jocs Olímpics. A altres llocs del món disfruten de vacances Ferran Torres i Lamine Yamal.

La llista de convocats: