Un gol d’Alèxia classifica Espanya per a quarts de final

Un gol d’Alèxia Putellas al minut 85 va trencar la resistència de Nigèria en el segon partit de la selecció espanyola a la fase de grups i la va situar a un pas dels quarts de final. Espanya lidera el grup C amb 6 punts i té la classificació garantida. La victòria del Japó contra el Brasil (2-1) va deixar les japoneses i les brasileres empatades a 3 punts i totes dues amb possibilitats matemàtiques de classificar-se a l’última jornada en què l’equip espanyol s’enfrontarà al Brasil, però amb la seguretat que, en el pitjor dels casos, serà un dels millors tercers.

Potser no és el que pretenia. La falta era lateral i va semblar que volia centrar. Però, el xut d’Alèxia va agafar alçada, va superar Nnadozie i va entrar a la porteria per l’esquadra. La portera nigeriana també es deuria pensar que Alèxia només pretenia posar la pilota a l’olla perquè havia sortit a rebutjar-la o agafar-la, com duia fent durant gairebé tot el partit.

L’equip espanyol havia fet mèrits suficients per no haver d’esperar a les acaballes del partit per obtenir la victòria a les acaballes. Alèxia havia tingut una magnífica ocasió al minut 45 que l’excel·lent portera del París FC (va ser declarada la millor de la passada lliga francesa) va enviar a córner amb una aturada formidable, i una altra encara al minut 81 que Ohale va treure a un pam de la línia de gol quan Nnadozie ja no hi podia arribar.

Aquestes dues jugades serveixen per resumir un partit dominat des de l’inici i fins al final per la selecció espanyola. Ocasions a dojo que una i altra vegada eren estroncades, o bé per la portera, o bé per alguna defensa que encertava a tapar el xut o evitar-lo en el darrer instant.

Espanya havia jugat amb paciència, liderada per Alèxia. La blaugrana ha recuperat als Jocs Olímpics la seva millor versió. Va rematar, va assistir, va dirigir i va defensar en un desplegament de joc complet per tot el camp.

Nigèria, amb una alineació plagada de jugadores amb experiència a les principals lligues de tot el món (entre les quals hi ha l’exblaugrana Asisat Oshoala) es va ordenar bé en defensa conscient que no podia deixar espais. Ho va fiar tot als contracops i no va estar gens lluny de sortir-se’n.

A la primera part, una passada en profunditat d’Oshoala, precisament, va deixar sola la jugadora de l’Atlètic de Madrid Ajibade amb espai i temps per encarar Cata Coll. Però, amb un mal control es va deixar la pilota enrere i la portera del Barça va poder anticipar-se i deixar l’ocasió en un no res.

I una última al minut 90 que hauria estat l’empat. Ihezou va controlar bé, va entrar a l’àrea sola pel lateral esquerre, va xutar amb intenció i perill, però es va trobar amb una exce·lent aturada de Cata Coll que va saber esperar la rematada sense deixar-se caure.

Espanya jugarà dimecres que ve a partir de les 17.00 contra el Brasil. En té prou amb puntuar per passar com a primera de grup. Als quarts de final hi passen els dos primers classificats dels tres grups que hi ha i els dos millors tercer classificats. Amb els 6 punts que ja suma, el pas d’Espanya a la fase eliminatòria és matemàtic.