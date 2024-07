Set atletes de casa nostra seran als Mundials sub-20 de Lima, a final d'agost

Cinc atletes de l'Avinent Manresa, un altre del CA Igualada Petromiralles i l'olesana Daniela Fernández de Haro, del València, serà la nodrida representació de la Catalunya central en els Mundials d'atletisme sub-20 que tindran lloc a Lima, la capital de Perú, entre els propers 27 i 31 d'agost (matinada de l'1 de setembre a Catalunya). És el resultat de la seva sensacional actuació en els Campionats d'Espanya de la categoria que es van celebrar el cap de setmana passat a Castelló de la Plana.

Dels cinc components de l'Avinent, destaquen les dues atletes que es van proclamar campiones. La manresana Ona Bonet va guanyar amb 1,85 metres i la seva plaça per ser a la ciutat peruana no presentava cap dubte. Campiona catalana absoluta i medallista en els estatals, Bonet farà la qualificació el 29 d'agost a partir de les sis de la tarda, hora d'aquí, i la final seria el dia 31 a dos quarts de dotze de la nit. Cal recordar les set hores de diferència entre Lima i casa nostra.

També va guanyar a Castelló Lerato Pagès, atleta de 19 anys i gran promesa dels 100 metres tanques. Ella va guanyar amb un temps de 13.21 i té una millor marca de 13.15. Ella té les sèries el 29 d'agost a les 16.25 hores. Les semifinals serien el mateix dia a les deu de la nit i la final, ja a la matinada entre el 30 i el 31, a les dotze i deu.

Lerato Pagès està completant un gran any en les tanques / Avinent Manresa

El saltador de perxa santfruitosenc Martí Serra, subcampió de l'estatal amb un salt de 5,25 metres, però amb un registre de 5,31 enguany, també serà present a Perú. Ell té la qualificació el 28 d'agost a les 23.05 hores i la possible final, a la una de la matinada ja del dia 31.

Martí Serra, subcampió estatal sub-20 de perxa / Arxiu/Jordi Biel

El seu company d'equip Biel Cirujeda també va guanyar medalla a Castelló. En el seu cas va obtenir una brillant medalla de bronze en la volta a la pista i això li ha permès ser convocat per al relleu de 4x400 metres. La seva participació sembla probable, però no segura. A més, també és seleccionable per al 4x400 mixt. En la competició masculina, correria les sèries el dia 30 a les set de la tarda i una eventual final ja la matinada del dia 1 de setembre a la 1.50 hores. En la combinada entre masculí i femení, les sèries són el 27 d'agost a les 18.35 hores i la final, al cap d'una estona, la matinada del dia 28 a les 3.50.

Biel Cirujeda aspira a córrer dos relleus llargs a Lima / Arxiu particular

Finalment, la marxadora Griselda Serret va ser quarta a l'estatal en els 5.000 metres i la bona temporada que ha fet li ha suposat la convocatòria en els 10.000. La seva cursa és el 30 d'agost a les 17.25 hores.

Griselda Serret, en els europeus de Jerusalem de l'any passat / European Athletics

Dues opcions més

A més del repòquer de l'Avinent, els Mundials tindran dos atletes més de casa nostra. Aleix Camats, campió estatal de disc amb 55,55 metres, tindrà la qualificació el 30 d'agost al vespre o a la nit, depenent del grup, i la final la matinada de l'1 de setembre, a la una.

Aleix Camats, dominador del disc en la seva categoria a l'estat / CA Igualada Petromiralles

Finalment, l'olesana del València Daniela Fernández de Haro, clara campiona el cap de setmana passat en disc, farà les prèvies el dia 27 i la final, la matinada del 29, a la 1.29 hores.