El Barça i el City entretenen a Orlando (2-2)

Ha valgut la pena l'espera. Tant per als culers que s'han quedat desperts per veure l'estrena del Barça de Hansi Flick, tot i que aquest es s'ha endarrerit més d'una hora per una tempesta elèctrica, com per als que han presenciat el duel en viu a l'estadi d'Orlando i s'han mullat. Per què han gaudit d'un partit amb gols, 2 per cada banda, i resolt als penals. Als Estats Units no hi ha empats. I el triomf se l'ha endut un Barça que no ha fallat (Lewandowski, Darvich, Balde i Toni Fernández, un noi de 16 anys) i enlairat per dues parades d'Astralaga, que ha deixat el marcador en 4-1.

Aquest duel propi de la Champions, però en format de pur amistós estiuenc, disputat per més jugadors del planter que titulars professionals -sobretot al Barça- ha deixat molts senyals positius del prisma blaugrana, que ha iniciat el procés de reconstrucció.

Lenglet, el capità

La il·lusió i l'ambició dels joves ha empès el nou equip de Hansi Flick a desafiar sense complexos un City que tenia més famosos a les seves files (Ederson, Gvardiol, Kovacic, Haaland, Grealish) que a les blaugranes. Només cal dir que Lenglet, un cedit amb poques possibilitats de quedar-se, ha estat el capità. Sota la seva jurisdicció tenia un grup de xavals que l'any passat jugaven al juvenil o al filial i que ara, als Estats Units, mataran si cal per quedar-se al primer equip.

Gols deliciosos

Els dos gols del primer temps han estat una delícia, reflex fidel de la capacitat i l'enginy que posseeixen. Sergi Domínguez, el central, ha tirat una passada vertical pel centre a Marc Casadó, sense por que li tallessin, i el migcampista l'ha fet circular cap a Pau Víctor per marcar. El segon, ha partit de dues maniobres molt intel·ligents de Marc Casadó i Pablo Torre, a qui potser enyorin a Montilivi. I potser també troben a faltar Pau Víctor que era del Girona i han accedit a traspassar-lo al Barça. Vint gols va marcar amb filial i aquesta nit ha estat la seva estrena amb el primer equip.

També ho han estat els dos gols del City, per la visió d'O'Reilly per burlar la vigilància dels centrals i trencar en profunditat en l'1-1 com la cavalcada de Kovacic que ha culminat Grealish, capità celeste a la segona meitat per establir el resultat definitiu . Haaland ha jugat només 45 minuts.