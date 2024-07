L'equip estatal cau en els vuitens de final a les mans del talent israelià (89-102)

La selecció espanyola masculina sub-18 de bàsquet ha quedat eliminada aquest dimecres al vespre dels europeus de la categoria que s'estan disputant a Tampere, a Finlàndia, en caure contra Israel en els vuitens de final per 89-102. En l'equip estatal, entrenat per Javi Zamora, hi ha els jugadors del Manresa Miquel Llompart i Bruno Alocén, a més del futurible del Baxi Mario Saint-Supéry.

Espanya, que havia perdut dos dels tres partits de la primera fase, contra Lituània i Eslovènia, i havia vençut els amfitrions, no ha pogut aturar l'equip hebreu i encara menys la gran actuació del seu ala, Ben Saraf, autor de 40 punts i botxí en els moments decisius.

Per contra, ha oposat els punts del madridista Hugo González (32) i de Saint-Supéry (29), però ha estat insuficient. Tot i perdre per només sis punts al descans (38-44), el tercer quart ha estt dolent. Saraf, ben secundat per elements com Mayer, Gold o Katz, ha ajudat el seu equip a assolir els 20 punts de marge (50-70).

Espanya ha reaccionat de la mà dels seus dos anotadors i s'ha arribat a situar a sis punts (76-82). Però ha sorgit de nou Saraf per sentenciar. Pel que fa als manresans, Llompart ha fet cinc punts i Alocén, dos.