El CE Manresa té quinze jugadors coneguts de plantilla que passen les proves mèdiques

El CE Manresa continua conformant una plantilla que va quedar sense gaires elements de la temporada passada i que afrontarà el retorn a la Tercera RFEF amb canvis en l'estructura del club i també damunt del camp. La formació que ja entrena el navarrès Mikel Azparren va passar les proves mèdiques al Cimetir de la Clínica Sant Josep de la capital bagenca. Fins ara, l'entitat ha donat a conèixer quatre continuïtats i vuit fitxatges, tot i que de les informacions del centre mèdic es poden extreure tres incorporacions més.

Es tracta del lateral dret Sergi Benítez, procedent del Sant Andreu, del lateral esquerre Ivan Bravo, que ve de l'Europa, i del veterà migcampista Eloy Gila, que la temporada passada va ser al Santa Coloma andorrà, amb el qual va disputar tres eliminatòries prèvies de la Conference League. Es preveu que properament el Manresa informi d'aquestes contractacions.

A part d'ells, els manresans sí que han donat a conèixer les arribades dels defenses Òscar Reche, Xavier Samper i Marc Muñoz, dels centrecampistes David Batanero i Guifré Bernabeu, del mitja punta Aleix Díaz i dels davanters Mohamed Ezzarfani i Salva Costa. En els casos de Batanero, Aleix Díaz i Bernabeu tornen al club, com també ho fa l'atacant Tom Diawara, que va acabar la passada temporada cedit a l'Ebro.

A més, hi ha tres continuïtats a la plantilla, la del porter Òscar Pulido i els centrecampistes Nil Garrido i Marc Cuello. En tots els casos, s'ha parlat d'ambició en la propera temporada de cara a assolir l'objectiu de lluitar per tornar a la Segona RFEF. Per aconseguir-ho, també es confia en una entrada de capital que vindria derivat de la conversió del club en societat anònima esportiva, un extrem que va quedar aprovat en l'assemblea de socis que es va celebrar el passat 4 de juliol.