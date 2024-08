Un sospir deixa Josep Garcia molt a prop del seu primer títol d'EnduroGP i a Mireia Badia li falten tres punts

Només quinze centèsimes, gairebé menys que un sospir. El pilot surienc Josep Garcia (KTM) ha obtingut aquest diumenge a Rhayader (Gal·les) la victòria més ajustada de la història del Mundial d'enduro. Ha estat una distància increïble tenint en compte que els pilots disputaven onze trams i els primers han sumat més de 55 minuts en competició. Però ha servit perquè el bagenc s'apuntés un triomf parcial que l'acosten molt al seu primer títol d'EnduroGP.

Per la seva banda la manresana Mireia Badia segueix amb el seu recital en l'apartat femení i la seva quarta victòria, sisena en sis proves, la fan gairebé campiona per primer cop. Només li falten tres punts que sumarà, sense dubte, en una de les dues últimes curses

De fet, el millor del cap de setmana per a Garcia, després del seu tercer lloc de dissabte i la victòria de diumenge, han estat les dues quartes places d'Andrea Verona, el seu màxim rival. El botí ha estat de nou punts entre els dos dies, la qual cosa provoca que la distància entre tots dos sigui de 17 punts quan en falten 40 en joc.

En tots els casos, i gairebé més en el de Garcia vistos els antecedents en forma de lesions inoportunes els dos últims anys, no es pot dir encara blat fins que sigui al sac, però les matemàtiques mostren que només necessitaria 23 punts per vèncer. Per fer-nos una idea, podria no pujar al podi en cap de les dues curses de Brioude (França) el 14 i el 15 de setembre i amb dues quartes places seria campió.

A Rhayader, a més, ha sabut jugar amb les posicions dels dos britànics. Ni Brad Freeman, segon diumenge, ni Steve Holcombe, guanyador dissabte, no el poden atrapar en la primera posició del campionat i han servit per interferir davant de Verona en la suma de punts de l'italià qui, d'altra banda, s'ha assegurat el Mundial d'Enduro 2, una de les subdivisions del campionat.

Més complicat en Enduro1

Curiosament, tot l'avantatge que Garcia té en EnduroGP li falta en Enduro1, la seva subcategoria, malgrat que n'és el líder. La no presència de rivals qualificats entre ell i Holcombe provoca que les distàncies entre tots dos no puguin ser grans. Dissabte, el corredor d'Honda es va posar a només tres punts, que ara són sis un cop Garcia ha guanyat en la segona jornada. A França també es decidirà aquest campionat en el que podria ser un doblet del pilot de KTM.

Per la seva banda, en la categoria femenina Mireia Badia va guanyar dissabte i també aquest diumenge a Gal·les, en un dels cinc caps de setmana en què hi ha prova femenina. La manresana de Rieju ha tret més d'un minut en aquest segon dia la seva única rival, la nord-americana Rachel Gutish. Ara té 152 punts a la classificació i la britànica Rosie Rowett, 115. Són 37 de renda i n'hi ha 40 en joc. Només falta esperar per celebrar-ho.