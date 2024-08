Un bagenc i un berguedà, finalistes de la lletra de l'himne dels 125 anys del Barça

Un bagenc i un berguedà són dos dels tres finalistes del concurs convocat pel Futbol Club Barcelona per trobar una lletra per al cant que commemorarà el 125è aniversari de la institució. Es tracta de les propostes que han presentat el santvicentí David Bricollé, cap de secció de Regió7, i el berguedà Xavier Gonzàlez-Costa, poeta, comunicador i activista cultural. La tercera de les propostes escollides per un jurat és la de Marc Ricós Casajuana, artista i productor musical, veí del Masnou (Maresme).

Per a aquest Cant del 125è Aniversari, el Barça va obrir el mes de maig la convocatòria d’un premi per seleccionar tres obres finalistes, que posteriorment seran musicades, produïdes i sotmeses a votació popular. Les propostes es van poder presentar fins al passat 30 de juny, i aquest dilluns el club ha fet pública la tria de finalistes, de mans del jurat, que ha hagut de seleccionar entre 532 propostes rebudes.

Elecció per votació popular

A partir d’aquesta proclamació les tres peces seleccionades passaran a mans d’uns compositors, escollits pel FC Barcelona, que crearan una música per a cadascuna d’aquestes. A continuació, aquestes lletres, ja musicades, s’oferiran a productors musicals i intèrprets, també a elecció del Club, per tal que les enregistrin i les posin en escena. El procés culminarà amb una presentació de les peces en un acte institucional de commemoració d’aquest 125è aniversari que tindrà lloc el pròxim mes de novembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Llavors serà a través d’una votació popular que s’escollirà democràticament quina de les tres obres serà finalment el Cant del 125è Aniversari del FC Barcelona.

La participació en aquest premi era oberta a tothom i apel·lava al talent artístic del país per crear una composició “històrica i única”, inspirada en el que el Barça significa, “en la seva idiosincràsia, en els seus valors, i en allò que l’ha convertit en una icona per a Catalunya i també per al món”, segons es detallava en la convocatòria. És un projecte que pretén trobar la lletra d’una nova peça musical que es convertirà en la cançó oficial del 125è aniversari del Club. Les lletres finalistes estan guardonades amb 6.000 euros cadascuna.

El jurat del Premi ha estat format per professionals de la música, de la literatura i de la comunicació de reconegut prestigi, entre els quals, Lluís Gavaldà, cantant i compositor; Jordi Puntí, escriptor, articulista, traductor i Premi Sant Jordi de novel·la 2023; Mita Casacuberta, historiadora i investigadora en literatura contemporània a la UdG; Jordi Cornudella, poeta i editor especialista en l'obra de Josep Pla; Anna Ballbona, periodista, poeta, novel·lista i Premi Llibres Anagrama de novel·la 2020 i Mònica Terribas, periodista, professora de la UPF i vicepresidenta d’Òmnium Cultural.

Comença el procés de composició de les músiques

Les tres lletres guanyadores, que no es revelaran fins que les cançons estiguin acabades, passen ara a mans d’uns compositors, escollits pel FC Barcelona, que crearan una música per a cadascuna d’aquestes. A continuació, aquestes lletres, ja musicades, s’oferiran a productors musicals i intèrprets, també a elecció del Club, per tal que les enregistrin i les posin en escena. El procés culminarà amb una votació popular en la qual s’escollirà democràticament quina de les tres obres serà el Cant del 125è Aniversari del FC Barcelona.

Una llarga tradició

Aquesta nova obra seguirà la tradició del club de crear peces musicals amb motiu dels grans aniversaris de l’entitat. El primer d’aquests cants va ser el del 50è aniversari, l’any 1949, quan es va compondre ‘Barcelona, sempre amunt!’, una cançó amb lletra d’Esteve Calzada i música de Joan Dotras. Per al 75è aniversari, el 1974, es va compondre el ‘Cant del Barça’, el més conegut de tots perquè, des de llavors, és el cant oficial del Club; amb lletra de Josep Maria Espinàs i Jaume Picas, i música de Manuel Valls. I finalment, el 1999, per als cent anys del club va veure la llum el ‘Cant del Centenari’, amb lletra de Ramon Solsona i música d’Antoni Ros Marbà.

