Paco Cahinero preveu una lliga més igualada que l'anterior

El Covisa Manresa ja coneix els seus rivals per a la pròxima temporada a la Segona Divisió B. L’equip manresà afronta aquesta nova campanya amb un objectiu ben clar. Repetir la gran fase regular de l’any passat i, finalment, assolir l’ascens de categoria.

Els setze equips que formaran part d’aquest grup tres són els següents: Lleida Lamsauto, Ripollet, Bisontes Playas de Castellón, Barceloneta, El Pilar València, Marlex Mataró, Cerdanyola del Vallès, Ye Faky de Cocentaina, Illes Balears Palma B, Les Corts, Canet, Industrias Santa Coloma B, Hospitalet Bellsport, Escola Pia Sabadell, Natació Sabadell i Covisa Manresa.

L’entrenador del Covisa Manresa, Paco Cachinero, va compartir les seves impressions sobre els rivals amb qui hauran de veure’s les cares aquesta temporada a Regió 7. “Crec que la classificació estarà més igualada que la de l’any passat. Llavors hi va haver un tall significatiu entre la part alta i la part baixa i uns quants equips ens vam distanciar sobre la resta. Aquest cop, veig una igualtat més clara entre els primers i la resta de perseguidors”, va declarar.

L'Illes Balears Palma i Bisontes Playas de Castellón, els més durs

Entre els principals rivals del Covisa de cara a un possible play-off d’ascens, Cachinero va destacar l’Illes Balears Palma B i el Bisontes Playas de Castellón, dues cares noves del grup. Fent-los referència, va explicar que “Palma tindrà un gran equip. Ha pujat de Tercera i té el potencial i les capacitats perquè així sigui i no tinc cap dubte que ens posarà les coses difícils. Per altra banda, Bisontes és un equip que baixa de Segona i que segurament mantindrà part del bloc. No serà fàcil guanyar-los”.

Entre els equips a tenir en compte també hi ha el Cerdanyola del Vallès, el Barceloneta i el Marlex Mataró, rivals coneguts del Covisa Manresa. “Són equips que sempre estan a dalt i han mantingut el grup”, va explicar Cachinero. La temporada passada, els dos primers van acabar en sisena i setena posició, i van quedar fora del play-off per dos i quatre punts, respectivament. El Mataró va fer tercer i va quedar eliminat de la fase d’ascens per l’Sporting La Nucia, qui posteriorment va eliminar el Manresa.

El Covisa Manresa presentarà oficialment la plantilla per la temporada 2024-2025 el pròxim dimarts 3 de setembre al Pujolet, on els jugadors vestiran les noves equipacions, que ja han sigut anunciades pel club. Allà mateix s’hi disputarà el 45è Trofeu Les Codines on, aquesta edició, el Covisa s’enfrontarà al Sala 5 Martorell, rival d’una categoria superior.