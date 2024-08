La Guàrdia Civil sosté que els pagaments del Barça a Negreira no eren per assessorament d'àrbitres

La Guàrdia Civil sosté que "no ha quedat acreditat" que els 7,5 milions d'euros pagats entre el 2001 i el 2018 pel FC Barcelona a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres José María Enríquez Negreira i el seu fill Javier Enríquez Romero "tinguessin com a finalitat la realització d'uns suposats assessoraments en material arbitral", segons assenyala l'informe lliurat al jutge de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga aquest cas de presumpta corrupció, i a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, diari del grup Prensa Ibérica.

Els agents revelen que la parella sentimental d'Enriquez Negreira, Ana Paula Rufas, va tenir uns ingressos entre el 1992 i el 2023 de tres milions d'euros que "a priori", necessiten, "aparentment són injustificats per les rendes i els rendiments treball (sous percebuts de les empreses del seu marit) i del capital immobiliari". Entre les persones que han estat interrogades hi ha l'exentrenador del Barça Ernesto Valverde.

Per als investigadors, un dels indicis "més determinants" no és cap altre que "pot resultar anòmal i incongruent" que el Barça pagués al que fos vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres "per garantir que les decisions dels estaments fossin neutrals".

En aquest sentit, concreten que "prenent com a premissa i axioma la neutralitat" d'aquest comitè, "no quedaria justificada una transacció econòmica amb origen en un club que forma part de la competició esportiva per precisament garantir la neutralitat esmentada".

Retirada de diners en efectiu

Una altra "aparent irregularitat", afegeixen, és que "una part dels ingressos rebuts als comptes bancaris" de les societats controlades per la família Negreira "eren extrets en efectiu mitjançant xecs al portador", desconeixent, per ara, el destí final d'aquests fons.

L'informe de la Guàrdia Civil subratlla que "no consta contracte subscrit" entre el FC Barcelona amb José María Enriquez Negreira o el seu fill, Javier Enríquez Romero, ni amb cap societat. Els agents consideren que tampoc s'ha acreditat la destinació final dels suposats informes arbitrals confeccionats per aquest últim entre el 2014 i el 2018, no "constant-ne la utilització per part de cap departament del club, inclòs el cos tècnic".

En aquest sentit, Ernesto Valverde va declarar davant els investigadors que "tenia coneixement" de l'existència d'aquests informes, però que "no recordava que se'ls oferissin o els posessin a la seva disposició i que, en tot cas, no caldrien, ja que, com a professional, coneix els àrbitres" i no els necessita per preparar els partits. Un empleat del club va precisar que "normalment" ell només els llegia i els guardava.

Els mecanismes interns

Els investigadors constaten que "els mecanismes interns" del FC Barcelona "no van detectar les irregularitats en els pagaments" a Negreira i el seu fill i ressalten que els "sembla rellevant" que aquests desemborsaments van parar el 2018, quan Enríquez Negreira va ser destituït com a vicepresident del Comitè. "Tampoc se sap, ni s'ha aportat a la causa, justificació o raó suficient en què consistia l'assessorament prestat per Negreira" al Barça, incideix la Guàrdia Civil, que ressalta que l'exdirigent arbitral "exercia funcions rellevants" al si de l'"organisme arbitral, com, per exemple, la puntuació dels col·legiats. Un testimoni va afirmar: "El veien com un cap i imposava respecte".

Els agents estimen "important" el burofax que Negreira va enviar al que era president del Barça, Josep Maria Bartomeu, el 5 de febrer del 2019, en què se li adverteix que si no arriben a "un acord just" per a les dues parts" es veuria obligat a donar publicitat a "totes les irregularitats que hauria conegut i viscut de primera mà a dins" del club blaugrana. Segons les indagacions, un amic personal de Negreira va arribar a cobrar xecs d'import no superior a 3.000 euros per encàrrec de l'exdirigent arbitral, "a qui lliurava l'import íntegre", encara que, en alguna ocasional, a la secretària.

L'informe detalla que "la influència de Negreira al Comitè d'Àrbitres "es veia reflectida" també a la figura del seu fill, Javier Enríquez Romero, "el qual va passar a integrar-se a l'staff" d'aquest organisme. Alguns testimonis han afirmat que "tots sabien que era fill de Negreira i que estava endollat".

Segons la Guàrdia Civil, aquest imputat va estar durant diversos anys adscrits al Comitè, circumstància que va aprofitar per incrementar la seva cartera de clients amb membres del col·lectiu arbitral". El seu pare, José María Enríquez Negreira, concreta la Guàrdia Civil, no només "mantenia negocis" amb el Barça, sinó que també va prestar els seus serveis a altres entitats i la Federació Catalana de Futbol, de manera que evidencia, segons la seva opinió, que "era una persona de rellevància al món de l'arbitratge, i que se'n respectava o valorava el coneixement en la seva matèria, sent una persona influent no només a nivell regional, sinó que exercia la seva influència a nivell nacional".

