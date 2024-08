Quatre espeleòlegs bagencs exploraran l'avenc Berger

Quatre espeleòlegs bagencs participaran des d’avui i fins al dia 11 en un campament internacional que s’organitza al massís de Vercors, al municipi d’Engins, prop de Grenoble, per explorar la Gouffre Berger.

Es tracta de Lluís Roqueta i Marc Garriga, de la Secció d’Espeleologia del Centre Excursionista Montserrat (SECEM), de David Ribas, membre de l’Equip d’Exploracions Subterrànies (EDES) del Centre Excursionista Comarca del Bages, i de Jordi Bonet, del Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet.

Marc Garriga, del Centre Excursionista Montserrat / SECEM

David Ribas, dl Centre Excursionista Comarca del Bages / SECEM

Jordi Bonet / SECEM

En aquest campament internacional, que s’organitza anualment i que té una durada d’uns 20 dies, s’hi apleguen espeleòlegs arribats d’arreu del món.

L’entrada de la Gouffre Berger està situada al municipi d’Engins, al massís de Vercors, als Alps francesos. Aquesta comunitat és a prop de Grenoble.

L’avenc va ser descobert el 24 de maig de 1953 per un equip dirigit per Joseph Berger, en què hi havia els espeleòlegs Georges Bouvet, Ruiz de Arcaute i Marc Jouffrey.

El primer 1.000 descobert

Entre el 1953 i el 1963, la Gouffre Berger es va considerar l’avenc més pregon del món, amb 1,122 metres. També va ser el primer descobert amb més de 1.000 metres. Avui, la Gouffre Berger ocupa el lloc número 39 del rànquing d’avencs més profunds del món i el quart de França.

Es calcula que des del punt més pregon de l’avenc calen entre 15 i 30 hores per tornar a la superfície. Degut a les nombroses exploracions que s’hi van fer, la gruta va quedar força plena de deixalles.

Per això, des del 2013, els permisos d’exploració anaven condicionats a un compromís d’emergir-ne amb l’extracció de brutícia. L’avenc hauria quedat net l’any 2018.

Lluís Roqueta afirma que, «per la seva morfologia, és un dels avencs més bonics del món».