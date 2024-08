El Barça de Flick torna de la gira americana amb dos gols d'un Lewandowski inspirat

Tercera prova superada. Davant de rivals com el Manchester City, el Madrid i el Milan, el nou i jove Barça de Hansi Flick ha resistit els exàmens exigents que ha afrontat a mesura que ha anat agafant la forma física amb la que vol començar la campanya.

No ha estat el Barça que es veurà quan arrenqui la competició, sinó un de menor, format per joves i amb la presència testimonial dels esperats titulars. Sí que s'assemblarà al que debuti a la Lliga a València si Flick desitja aprofitar el treball fet a la gira nord-americana, que va acabar tot just una hora i escaig després del final del matx jugat a Baltimore. L'expedició va marxar de l'estadi cap a l'aeroport per tornar a Barcelona.

El 2-2 amb el City es va repetir amb el Milan, però el desenllaç dels penals es va girar d'esquena, amb una derrota per 3-4. Robert Lewandowski va marcar els dos gols que van equilibrar el ràpid avantatge que van agafar els italians al primer quart d'hora. Acompanyat per Pau Víctor, Gündogan i Raphinha, l'ariet va esprémer el seu ofici de cara a porteria, la faceta que el fa un futbolista diferencial.