Dani Olmo arriba a Barcelona per tancar el fitxatge

El mateix dia que Nico Williams es presentava a Lezama per començar a entrenar (tornar) amb l’Athletic, Deco estava a Leipzig per tancar el fitxatge de Dani Olmo. Un dels dos objectius més rellevants que s’havia traçat el Barça per reforçar la plantilla entregada a Hansi Flick quedava gairebé descartat i l’altre experimentava una aproximació pràcticament definitiva per tal com el davanter va viatjar ja a Barcelona. A la ciutat alemanya es van trobar les tres parts imprescindibles per tancar l’operació: el club interessat (Barça) en el futbolista (Olmo) i el propietari (Red Bull Leipzig) dels seus drets federatius i, per tant, el taxador del traspàs.

Les converses van avançar tant que Dani Olmo, de 26 anys, acompanyat del seu pare Miguel i dels seus agents, va emprendre el viatge de tornada a Barcelona. El definitiu que el tornava al Barça després d’un llarg i certament exitós periple que va començar quan va marxar de Sant Joan Despí en edat juvenil a forjar el seu futur en el Dinamo Zagreb de Croàcia.

L’escull de l’oposició del Leipzig, que no es volia desprendre d’un dels seus jugadors més rellevants, es va salvar en dues reunions, en un hotel i a l’estadi. L’acord caminava tan pròxim que el club alemany va donar permís a Olmo per volar a Barcelona. Un senyal molt potent que l’operació està pendent de ratificació oficial. La negociació es podria culminar al voltant dels 55 milions d’euros més variables, segons algunes fonts. El Barça estendrà a Olmo un contracte fins al 2030 per poder periodificar una xifra d’amortització baixa.

Perquè en la forma de pagament rau el problema particular del Barça per la falta de fair play -i la falta de permís de La Lliga– per emprendre fitxatges si abans no ha generat més ingressos, sigui per la via de contractes de patrocini i/o serveis, sigui per la venda de futbolistes. Si difícil és l’obtenció de nous socis empresarials, més complicat és pactar un traspàs.

Sis baixes i poc benefici

Del Barça han marxat sis jugadors i només un ha generat dividends: Marc Guiu, per qui el Chelsea va pagar 6 milions. Els altres quatre no han deixat un euro: els cedits João Cancelo i João Félix i Marcos Alonso i Sergi Roberto que acabaven contracte. Oriol Romeu ha sigut cedit al Girona.

El conte de la lletera en les previsions dels possibles traspassos va acabar sense final feliç. Cap dels futbolistes per qui el Barça hauria negociat el seu traspàs s’han mantingut un temps raonable a l’aparador del mercat. Frenkie de Jong es va lesionar abans d’acabar la temporada i continua lesionat; Pedri va caure a l’Eurocopa i Ronald Araujo, a la Copa Amèrica. Xavi pretenia traspassar Robert Lewandowski, però Flick desitja que continuï.

Amb l’arribada d’Olmo, el Barça estaria encantat d’escoltar ofertes per Ansu fati, Vitor Roque, Ferran Torres i Raphinha, empesos a una posició de debilitat.