El Barça de Flick torna amb més expectatives que certeses

Quan falten deu dies per al començament de la Lliga (el dissabte 17 d’agost a València, 21.30 h), el Barça genera més dubtes que certeses. Però aquests dubtes no tenen a veure amb el joc (fluid), ni amb els resultats (dues victòries i dos empats) ni amb el rendiment (il·lusionant) dels jugadors. Tenen més a veure amb les incògnites de l’alineació que presentarà Hansi Flick i les reflexions que farà per decidir l’equip base.

Les deu absències de la pretemporada i la forçada presència de jugadors del planter alimenten la incertesa. Al Barça li han faltat els tres olímpics (Eric Garcia, Pau Cubarsí i Fermín López), dos campions de vacances (Lamine Yamal i Ferran Torres) i en té cinc de lesionats, que es poden donar per descartats a Mestalla: Pedri, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Gavi i Ansu Fati.

Flick disfrutarà d’un fitxatge, Dani Olmo, que va passar la revisió mèdica i s’incorporarà quan conclogui l’operació amb el RB Leipzig. Es presentarà al Trofeu Joan Gamper, antiga cita culminant, avui devaluada en un amistós vulgar, en dilluns i davant el Mònaco (20.00 h). I un fitxatge i mig per victorejar entre Olmo i Pau Víctor, que ja estava cedit en l’entitat i ara s’ha comprat.

El golejador inesperat

Víctor ha sigut la gran revelació per erigir-se en el màxim golejador de la pretemporada amb tres dianes (una al City i dos al Madrid), la seva entesa amb Lewandowski i la seva excel·lent interpretació del rol extrem que ha d’arribar a posicions de rematada. Per acció seva i omissió dels absents, es converteix en candidat titular a Mestalla. És un dels dos jugadors, entre els 31 desplaçats als Estats Units, que ha sigut titular en els tres partits. No deixa de ser simptomàtic.

L’altre ha sigut Marc Casadó, que s’ha alliberat dels imaginaris lligams que li van impedir entrar al primer equip amb Xavi Hernández malgrat el seu destacat paper en el Barcelona Atlètic, en què era el capità. El futbolista de Sant Pere de Vilamajor és qui més temps de joc ha acumulat al camp. Ha sigut un dels fixos en el doble pivot de Flick. La seva parella ha sigut la mateixa que en l’Atlètic: Marc Bernal.

El sistema del 4-2-3-1

El doble pivot implica pràcticament mantenir el 4-2-3-1 que ha deixat de ser un tabú en el Barça per les necessitats que tenia Xavi. Flick l’utilitzava en el Bayern i el conserva. Casadó i Bernal saben que no es poden mantenir en paral·lel al camp. La solvència dels del planter ha canviat els plans de Flick. Ja no vol fitxar un migcampista. Ni centrecampistes. Sent que no en necessita cap més amb els que ha vist i els que ha de veure (Pedri, De Jong, Gavi i Fermín). La línia de tres per davant del doble pivot la sol fer servir amb davanters. Quan tots estiguin a punt, la competència serà formidable.

Els del planter (també Valle, Sergi, Gerard... ) han mantingut el bon nom del Barça. Clément Lenglet ha complert, i es desconeix quin futur li reserva l’entrenador. Vitor Roque, en canvi, ha anat diluint-se.