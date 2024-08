Esther Guerrero queda fora dels Jocs a mans de l'atleta a qui va ajudar a classificar

Hi ha històries en l'esport que semblen escrites per un guionista malvat. Com la dels 1.500 metres femenins dels Jocs Olímpics de París. La banyolina Esther Guerrero, entrenada pel manresà Joan Lleonart, s'ha quedat a només quatre centèsimes d'entrar a la final i ha estat a mans de la seva companya de selecció, la segoviana Águeda Marqués qui, segurament, no hauria estat a la capital francesa de no haver estat per la catalana fa poc més d'un mes.

Marqués necessitava en els Campionats d'Espanya de La Nucia un temps de 4.04.50 per ser als Jocs i tenia la seva última oportunitat. En la final, Guerrero, que va quedar campiona, gairebé li va fer de llebre perquè aconseguís el registre i va entrar amb una marca de 4.03.90. Per sis dècimes era a París.

Ja als Jocs, totes dues van necessitar la repesca per entrar a les semifinals dimecres i han corregut en la mateixa sèrie aquest dijous. En la cursa, sis entraven a la final i, en una recta espectacular, han anat avançant corredores i Marqués, per només quatre centèsimes (4.01.90 per 4.01.94), ha estat sisena per davant de Guerrero, que queda fora de la que, segurament, era la seva última oportunitat amb 34 anys.

En el súmmum de la paradoxa, en la semifinal posterior l'altra representant espanyola, la soriana Marta Pérez, ha batut amb molta claredat el rècord d'Espanya amb una sensacional marca de 3.57.75, però només ha pogut ser vuitena i ha quedat fora de la final, que es disputarà dissabte a les 20.15 hores.