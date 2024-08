L'emotiu missatge de Guardiola i Estiarte a la selecció de waterpolo

L'or olímpic conquistat per la selecció femenina de waterpolo espanyola ha donat la volta al món. L'equip de Miki Oca va fer història aconseguint el triomf olímpic a París, un èxit que tant el santpedorenc Pep Guardiola com el seu amic manresà Manel Estiarte es van encarregar d'homenatjar després de guanyar la Community Shield.

A la gespa de Wembley després de conquistar la Community Shield contra el Manchester United als penals, la llegenda del waterpolo -membre de l'staff de Pep Guardiola des dels seus inicis al FC Barcelona- va publicar un vídeo en les seves xarxes socials amb unes paraules cap a l'èxit de l'equip femení de waterpolo a París.

Estiarte va aprofitar el moment per a revelar a Guardiola l'èxit del conjunt de Miki Oca: "Ell (Guardiola) encara no ho sap... des de Wembley on hem guanyat la Supercopa li dic: Campiones olímpiques, Miki Oca, el meu germà que està de metge allà, el meu nebot... han guanyat fa res", explicava la llegenda del waterpolo.

La sorpresa de Guardiola va ser majúscula i se'n va alegrar a l'instant: "Enhorabona. Enhorabona de tot cor. És bastant més la medalla olímpica que aquesta (diu després d'assenyalar-se la conquistada amb la Community Shield). Una mica més. Us ho mereixeu, us felicitem", explicaven.