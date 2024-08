El Covisa Manresa torna a la feina amb l'objectiu de l'ascens

El Covisa Manresa ha iniciat avui la preparació de la pròxima temporada, que es presenta amb les expectatives ben altes després del bon rendiment durant el curs passat. Amb una plantilla renovada i millorada en diverses posicions, el conjunt manresà es prepara per un altre any de treball i competició forta. L’equip de la capital del Bages donarà el tret de sortida al nou curs el 14 de setembre, amb la visita de l’Escola Pia de Sabadell al pavelló del Pujolet.

L’equip dirigit per Paco Cachinero, afronta aquest nou curs amb la ferma intenció de lluitar per l’ascens de categoria, que es va quedar a les portes la temporada passada. Les renovacions en la columna vertebral i els fitxatges d’Imad Ruiz, Pavel Pérez, Pep Costa i Lleïr Mujal, donen al Covisa “una plantilla molt equilibrada i millorada respecte l’any passat”, en paraules del seu entrenador.

Tot i arribar tard al mercat a causa de la prolongació de la temporada passada, Cachinero es va mostrar molt satisfet amb el club per la feina realitzada durant l’estiu. “Estic molt content. Ha estat un èxit de gestió”, va confessar l’entrenador fa uns dies a Regió7.

El primer test per al Covisa arribarà el dissabte 24 d’agost, quan l’equip manresà disputarà un triangular amb el Vilomara i l’Enfaf Andorra al Pujolet. El cap de setmana següent, visitarà Salou per afrontar-se a l’equip tarragonès. Per últim, els dies 7 i 8 de setembre es disputaran dos partits, tots dos fora de casa. Primer, dissabte, contra el Club Natació Sabadell, i l’endemà, contra el Monistrol.

Entremig d’aquests enfrontaments, el 3 de setembre es farà la presentació de la plantilla 24-25, alhora que es disputarà el 45è Trofeu Les Codines, on el Covisa s’enfrontarà al Sala 5 Martorell, equip de la Segona Divisió.

Segons Cachinero, aquests partits de pretemporada seran una prova important per veure l’estat de forma de la plantilla abans de l’inici del Campionat de Lliga. “Són equips de la nostra categoria i el nostre potencial. Hi ha diferència entre alguns de segona i tercera però en general són equips de nivell que ens donaran un referent per veure com estem abans de començar la temporada”, valora l’entrenador.

L’inici del Campionat de Lliga tindrà lloc el cap de setmana del 14 i 15 de setembre, on el Covisa buscarà repetir la gran fase regular que va protagonitzar la temporada passada. Una gesta gens fàcil d’assolir, perquè com va comentar Cachinero, aquesta nova campanya es presenta, sobre el paper, més disputada que l’anterior. “L’any passat hi va haver un tall significatiu entre la part alta i la part baixa, però aquest cop veig una igualtat més clara entre els primers i els perseguidors”, explica.

Així doncs, el Covisa s’enfronta aquesta temporada a un grup 3 que promet ser equilibrat i que previsiblement no posarà les coses gens fàcils pels interessos dels manresans. Entre els rivals més perillosos de cara la lluita per l’ascens, destaquen l’Illes Balears Palma B i el Bisontes Playas de Castellón com a cares noves del grup. “Palma tindrà un gran equip. Ha pujat de Tercera i té el potencial i les capacitats perquè així sigui i no tinc cap dubte que ens posarà les coses difícils. Per altra banda, Bisontes és un equip que baixa de Segona i que segurament mantindrà part del bloc. No serà fàcil guanyar-los”, va explicar Cachinero.

Altres equips destacats són el Cerdanyola del Vallès, l’Industrias Santa Coloma B, el Barceloneta i el Marlex Mataró, que ja van quedar a la part alta de la classificació la temporada passada i que previsiblement seran adversaris a tenir en compte.

A la primera jornada, el Covisa s’enfrontarà a l’Escola Pia Sabadell, que va acabar en la vuitena posició la temporada passada. Tot i acabar sense opcions per disputar el play-off d’ascens de categoria, l’equip sabadellenc va imposar-se per golejada al conjunt manresà (8-3), a la vint-i-vuitena jornada.

Pel que fa a la resta del calendari, el Covisa s’enfrontarà a l’Illes Balears Palma B a la jornada 3 i a la 18, al Barceloneta a la 8 i a la 23, al Cerdanyola a la 12 i a la 27, a l’Industrias Santa Coloma B a la 13 i a la 28, al Bisontes Playas de Castellón a la 14 i a la 29 i al Marlex Mataró a la 15 i a la 30.

A més, el tram final de temporada serà crucial pels interessos manresans, amb partits contra els rivals directes que podrien determinar el resultat final del curs. En les darreres quatre jornades, el Covisa es veurà les cares amb el Cerdanyola, l’Industrias Santa Coloma B, El Bisontes Playas de Castellón i el Marlex Mataró.