El Barça perd el Joan Gamper golejat pel Mònaco 0 a 3

Fa anys que el Trofeu Joan Gamper s’ha convertit en un compromís que, sense ser una nosa, al club li costa d’encaixar en un calendari absurd. Sense el sentit que el va fer néixer, ara és un atractiu turístic adaptat per fer caixa. El d’enguany també havia de servir per presentar la plantilla, però entre que les incorporacions són escasses i amb l’Eurocopa i els Jocs Olímpics entrebancant les pretemporades, va ser un acte forçat, perquè no fos dit. El FC Barcelona va perdre amb el Mònaco per 0 - 3 en una derrota que va connectar de seguida amb el passat més recent. Feia onze anys que el Barça no perdia un Joan Gamper.

El partit tenia diversos punts d’interès. Veure la fesomia del Barça del nou tècnic Hansi Flick, encara que fos amb jugadors que potser no seran els qui juguin el gruix de partits de la temporada. Si la parella que fan Marc Casadó amb el berguedà Marc Bernal i que tan bé ho han fet a la gira nord-americana té realment possibilitats de quedar-se a l’onze titular, encara que tornin De Jong, Gavi, Pedri i Fermín. O també resoldre un dels debats tan propis del futbol i el barcelonisme al voltant de l’esquema.

Per resoldre la primera qüestió caldrà temps, tot i que la badada de Bernal en el primer gol, encara que no l’ajudi, amb 17 anys no l’hauria de penalitzar. Per la segona, també. Perquè n’hi va haver dos, un 4-3-3 a la primera part i un 4-2-3-1 a la segona, quan van marxar Pablo Torre i Gündogan.

I encara un tercer interès, probablement el més decisiu, sobre si el Barça està llest per iniciar la lliga dissabte a Mestalla contra el València. No va ser el partit per aclarir-ho. I això vol dir que val més deixar-ho pendent perquè no hi va haver ni la intensitat, ni l’energia necessària. Ni tan sols la pressió anunciada com a senyal d’identitat del Barça de Flick. Un Barça massa verd.

El Mònaco va decidir el partit amb dues accions a l’inici de la segona part. La primera, en una badada de Bernal, i la segona, per un excés de passivitat de tothom.

L’al·licient va aparèixer amb l’entrada de Lamine Yamal per Lewandowski, qui ja havia estat el més aplaudit durant la presentació de la plantilla. No ha fet la pretemporada amb l’equip, però fa tot l’efecte que haurà de ser titular a Mestalla. Perquè, a banda d’activar el públic, també va encendre l’atac blaugrana. A la primera acció ja va connectar amb Pau Víctor, situat de davanter centre, que va xutar massa desviat. Però, va durar ben poc. Perquè el partit va tornar a caure a plom de manera definitiva i irremeiable, propici perquè Mawissa, un jugador acabat de fitxar pel Mònaco fes el 0 a 3 al minut 41 i el públic se’n cansés i xiulés tant pel resultat com per l’avorriment pel qual havien pagat.

Ter Stegen, capità

El més destacat de la presentació de l’equip va ser el discurs del nou capità de l’equip Marc-André ter Stegen, de precisió germànica. No es va deixar res ni a ningú. Va agrair la feina de Xavi i Sergi Roberto, “a qui recordareu com a llegendes del club”, va donar la benvinguda a Hansi Flick i va parlar de la tornada a casa, a "l’Spotify Camp Nou".

Hansi Flick va fer un discurs curt i en anglès, en què va assegurar que els jugadors estan enfocats a fer una bona temporada i que “amb el vostre suport, serem més forts”.

Ni Ter Stegen ni Flick van parlar de “títols”. L’únic que s’hi va acostar va ser Dani Olmo quan va assegurar, després de dir que la tornada al Barça “ha estat un somni fet realitat”, que s’hi havia vingut era “per guanyar”.