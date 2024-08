El Gamper ensenya un Barça massa verd per arrencar la lliga

«No ha estat el nostre partit, però a Mestalla serà diferent», va prometre el tècnic alemany Hansi Flick. «Ha estat un bon avís», va considerar el capità Marc-André ter Stegen. El FC Barcelona havia acabat de perdre per un contundent i inapel·lable 0 a 3 contra el Mònaco el Joan Gamper i, sobretot, havia deixat sensacions dolentes, molt semblants a les que transmetia el Barça de Xavi: feblesa defensiva, manca d’arguments ofensius i una dependència futbolística i anímica, compartida per la grada, de Lamine Yamal. La Festa del Gamper havia acabat amb una xiulada després del tercer gol dels monegascs.

Va ser una sorpresa. En els tres partits de la gira pels Estats Units, els blaugrana havien mostrat una imatge prou bona. Tot i els entrebancs de l’Eurocopa i els Jocs Olímpics, semblava que el tècnic alemany havia aconseguit dotar l’equip d’energia amb una aposta decidida pels joves. A partir d’un esquema que fluctuava entre el 4-2-3-1 i el 4-3-3, l’equip practicava la pressió alta que és una de les senyes d’identitat del tècnic alemany, generava ocasions i les transformava. Contra el Manchester City, el Reial Madrid i el Milan, resultats a banda, va semblar preparat per arrencar la Lliga aquest dissabte contra el València a Mestalla, un rival complicat en un escenari sempre hostil.

Però, tot el creixement que s’havia percebut es va estroncar de cop al Gamper. Flick va posar d’entrada l’onze que més o menys es preveia i que més protagonisme havia tingut a la gira. Entre aquests, el berguedà Marc Bernal que, al costat de Marc Casadó, havien format una parella al mig del camp tan fiable que les cròniques auguraven que iniciarien la Lliga a Mestalla. Les mateixes informacions asseguraven que Flick confiava també en el balsarenyenc Quim Junyent, amb prou protagonisme durant tota la gira. De fet, dilluns va tornar a tenir uns minuts al final de l’enfrontament i, en l’única pilota que va tenir temps de jugar, va estar a punt de marcar.

La derrota contra el Mònaco ha fet emergir els problemes que el club arrossega per culpa de la situació econòmica. Perquè ha posat en relleu que Hansi Flick disposa de ben pocs futbolistes més dels que van sortir dilluns a l’Estadi de Montjuïc. Fermín està de vacances, Pedri, Gavi, De Jong i Ansu Fati estan lesionats i Pau Víctor, Iñigo Martínez i Dani Olmo encara no se’ls ha pogut inscriure a la LaLiga. El club confiava ahir en els 10 milions de la venda de Julián Araújo al Bournemouth i la probable sortida de Lenglet i Vitor Roque, que tampoc és a la llista de la Lliga, alliberin massa salarial per poder-ho fer. Sí que hi ha el martorellenc Eric Garcia que, tot i no jugar dilluns, estarà disponible per dissabte.

«No ha estat un bon partit. Hem fet coses malament que a la gira americana havíem fet bé. A València serem un equip diferent», va reconèixer Flick per a qui els errors havien estat «la falta de control, confiança, velocitat i encert en la passada». Algunes explicacions que s’han donat fan referència a la calor que feia a Barcelona dilluns o la càrrega física que han suportat a la pretemporada. Flick té una feinada de por i poc temps perquè en tot just 15 dies haurà de jugar quatre partits exigents, visitar València, rebre l’Athletic de Nico Williams si no hi ha un gir de guió laportià, visita Vallecas i rebre el Valladolid.