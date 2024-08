Objectiu acomplert per als quatre espeleòlegs bagencs a l'avenc de Berger

Els quatre espeleòlegs bagencs Lluís Roqueta i Marc Garriga, de la Secció d’Espeleologia del Centre Excursionista Montserrat, David Ribas, membre de l’Equip d’Exploracions Subterrànies (EDES) del Centre Excursionista Comarca del Bages, i Jordi Bonet, del Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet, van aconseguir completar l’exploració de la Gouffre Berger en baixar fins al seu fons, situat a 1.122 metres de profunditat.

Al fons de la Gouffre / Lluís Roqueta

L’expedició va tenir quatre dies de durada, del 7 a l’11 d’agost. L’equip d’espeleòlegs bagencs va entrar a l’avenc a les 10.30 h del matí de dijous 8 i va arribar al punt més fondo a què es pot arribar, situat en els 1.100 metres, a les 18.00 h.

Els quatre espeleòlegs van fer nit al campament que van instal·lar a menys 494 metres, per sortir a la superfície a les 17.30 h del divendres dia 9.

Lluís Roqueta va explicar a Regió7 que «aquesta cavitat té zones molt tècniques i algunes que són complicades de superar». També n’hi ha d’altres de «més còmodes que formen sales immenses, amb formacions morfològiques molt riques, que fan que la Gouffre Berger sigui considerada una de les més boniques del món».

La Sala dels Tretze / Lluís Roqueta

L’entrada de la Gouffre Berger està situada al municipi d’Engins, al massís Vercors, als Alps francesos. Aquesta comunitat és a prop de Grenoble.

L’avenc va ser descobert el 24 de maig de 1953 per un equip dirigit per Joseph Berger, en què hi havia els espeleòlegs Georges Bouvet, Ruiz de Arcaute i Marc Jouffrey.

Sis morts

«L’avenc té diversos passamans atlètics i grans cascades per on discorre el riu», explica Lluís Roqueta. «Hi ha una part que és realment perillosa. És una zona que està situada a menys 800 metres. El risc és d’inundació per la crescuda que es produeix quan hi ha temporal», afegeix.

De fet, en aquesta cavitat ja s’hi han produït «sis morts per culpa de les inundacions. De fet, és l’avenc de més de 1.000 metres que més víctimes hi ha hagut, i això que és prou còmode, malgrat ser atlètica», explica Roqueta.

Per a l’espeleòleg manresà, les dificultats més grans es troben «en els passamans que hi ha per sobre dels meandres a menys 800 metres i les rampes de les grans sales».