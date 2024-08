El Girona de Champions arrenca la Lliga al camp del Betis

El Girona obrirà una primera jornada atípica de la Lliga al Benito Villamarín contra el Betis aquesta nit, a partir de les 21.30h. Els gironins, que aquest any disputaran la Lliga de Campions, comencen la temporada oficial amb el repte «de competir cada tres dies», segons va explicar ahir el seu entrenador Míchel Sánchez, amb una plantilla que ha tingut baixes importants.

La primera jornada comença avui i es tancarà dilluns. Cada dia es disputaran dos partits. Un calendari atípic i exigent que agafarà la majoria d’equips amb les plantilles per arrodonir —el mercat de fitxatges es tanca el 31 d’agost. En aquests quinze dies, es disputaran quatre jornades, amb dues entre setmana, abans de la primera aturada per les seleccions.

El partit inaugural el jugaran l’Athletic (amb Nico Williams a la convocatòria) i el Getafe. El FC Barcelona debutarà dissabte a les 21.30h a València, mentre que l’Espanyol jugarà el seu primer partit del retorn a la Primera Divisió dilluns a les 19.00h a Valladolid.

Sis futbolistes, o vuit

Fins a sis jugadors com a mínim de la Catalunya Central jugaran a la Primera. Es tracta del defensa central Èric Garcia (Martorell) del FC Barcelona, el porter Joan Garcia (Sallent), el lateral dret del Betis Aitor Ruibal (Sallent), el migcampista del Vila-real Ilias Akhomach (Els Hostalets de Pierola), el davanter centre de l’Osasuna Raül Garcia de Haro (Olesa) i l’extrem Raül Moro (Abrera).

A la passada també n’hi va haver sis. Enguany es podria incrementar si, com sembla probable pel que s’ha vist a la pretemporada, Marc Bernal (Berga) i Quim Junyent (Balsareny) compten per al tècnic alemany Hansi Flick.

Ilias Akhomach va oferir ahir als Hostalets de Pierola la medalla de bronze que va guanyar amb la selecció del Marroc als Jocs Olímpics de París.

Akhomach va assistir a la 45a edició del Torneig d’Estiu que cada any s’organitza als Hostalets en què se’l va homenatjar. Va començar a jugar al CF Hostalets amb 4 anys. Va passar al FC Barcelona amb 7 anys i va arribar a debutar amb el primer equip durant la primera temporada de Xavi a la banqueta, contra l’Espanyol.

Els reptes del Girona

La pretemporada del Girona no ha estat bona. De fet, Míchel la va qualificar de «dolenta». Va disputar 7 partits, amb tres derrotes contra el Toulouse (0-4), el Newcastle (4-0) i el Bournemouth (3-2), tres empats amb l’Olot (1-1), el Montpellier (3-3) i l’Espanyol (0-0) i una sola victòria contra el Nàpols (0-2), en el primer partit.

Míchel, abans de l’enfrontament contra el Betis, va posar l’accent en les baixes de quatre jugadors clau l’any passat: Èric (Barça), Savinho (Manchester City), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) i Artem Dovbyk (AS Roma). «La direcció esportiva i jo tenim la mateixa manera de veure-ho a l’hora de construir la plantilla. L’objectiu és honorar la samarreta i que tots els jugadors se’n sentin orgullosos. Serà un procés complicat ja que se n’han anat molts jugadors importants», va afirmar.

Per a Míchel, a l’equip li falta «un porter, un jugador al mig camp ofensiu i dinàmic, un davanter més i un jugador de banda».

Per això, el tècnic va explicar que «vull que els jugadors de l’any passat creguin que poden millorar, sense mirar què van fer. I als nous, portar-los a la seva millor versió amb un pensament col·lectiu, només així farem una bona temporada. Aquesta és la meva feina».

I sobre els reptes després d’una temporada excepcional, Míchel va assegurar que el que tenen per endavant «és espectacular, però no per jugar la Champions League, sinó per dirigir una plantilla que haurà de jugar cada tres dies i preparar-los el millor possible».

Per al partit contra el Betis, Míchel tindrà les baixes de Tsygankov i Valery, però recupera Krejci i Bryan Gil, dos dels jugadors afectats per un virus, i van entrar a la convocatòria Miguel Gutiérrez i Abel Ruiz, just arribats amb la medalla d’or dels Jocs Olímpics.