Lucas Sánchez torna a ser titular en els quarts contra Itàlia (76-69)

Cinquena victòria en cinc partits per la selecció espanyola sub-16 al campionat europeu que està disputant a la ciutat de Càndia, a l’illa grega de Creta. El combinat nacional, que compta amb triple representació del Bàsquet Manresa, va superar amb certa comoditat una selecció italiana que va posar les coses més difícils de l’esperat a l’equip de joves jugadors que dirigeix Carlos Flores, que enguany s’ha convertit en un dels entrenadors ajudants de Diego Ocampo al capdavant del Baxi Manresa.

El duel arrencava amb una bona notícia per als interessos espanyols, Lucas Sánchez tornava a ser titular després de perdre’s el duel de vuitens contra Bulgària. Sánchez va tornar a demostrar la seva enorme capacitat per a comandar el joc del seu equip, i malgrat no tenir el dia de cara a cistella (0/5 en triples) va ser un dels escollits, juntament amb l’altre representant del Bàsquet Manresa, Gerard Fernández, per jugar els minuts finals, amb el partit encara per a decidir-se.

El duel va estar marcat per dues meitats molt diferenciades. En la primera els de Flores van ser clarament superiors, sobretot gràcies a una magnífica segona meitat de primer període, on els transalpins es van quedar sense anotar durant més de cinc minuts. Temps que va servir a Fernàndez i companyia per agafar un avantatge suculent a l’electrònic gràcies a un parcial de 10-0. Els primers 10 minuts es fonien del marcador i el partit semblava prendre un camí molt similar al que ja havien experimentat dimarts contra Bugària.

Però els italians no estaven disposats a rendir-se sense vendre cara la seva pell. El segon i el tercer període ja avisaven a tothom que el resultat del primer quart era enganyós. Però era igualment cert que la renda que havien aconseguit acumular en els primers minuts, servia per a permetres gestionar.

Un bon inici de darrer període semblava trencar definitivament el duel. Els de Flores trobaven un punt d’encert exterior que no havien tingut fins aleshores, però res més enllà de la realitat. Quan els percentatges en el llançament es van tornar a normalitzar a la baixa, els italians van començar a remuntar, però van fer tard.

La victòria dona el bitllet a semifinals a l’equip espanyol, que demà buscarà accedir a la final de l’Eurobasket contra els amfitrions, Grècia, que va derrotar Turquia. L’altre semifinal, que també es disputarà demà, enfrontarà la selecció francesa i la sèrbia.