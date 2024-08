El CE Manresa encara el repte d’accedir a la final de la fase autonòmica de la Copa RFEF

L’atípica configuració de la pretemporada del Centre d’Esports Manresa propicia que els blanc-i-vermells es juguin demà, dissabte, a partir de les 19 hores, a l’estadi del Congost, la classificació per a la final de la fase autonòmica de la Copa RFEF.

Dissabte passat, sense haver disputat cap partit de preparació, la formació dirigida per Mikel Azparren va afrontar el partit corresponent als quarts de final d’aquesta competició al pratenc Municipal de Sagnier. Els manresans van remuntar el gol inicial dels amfitrions (1 a 2) i van segellar el seu accés a les semifinals. Demà, dissabte, l’oponent del conjunt blanc-i-vermell serà la UE Cornellà (Segona Divisió RFEF). Vèncer el conjunt del Baix Llobregat comportaria classificar-se per a la final, en la qual, a partit únic, el CE Manresa s’hauria d’enfrontar al guanyador de l’altra semifinal que dirimiran, diumenge (19.30 hores), el CF Badalona (Tercera Divisió RFEF) i el CE Sabadell (Segona RFEF). L’equip que es proclami campió de la fase autonòmica accedirà als setzens de final de la fase estatal de la Copa RFEF. Els quatre semifinalistes aconsegueixen una plaça per jugar la següent edició de la Copa del Rei.

En el partit de demà, dissabte, podrien debutar amb el conjunt blanc-i-vermell els dos darrers fitxatges del CE Manresa: el davanter Isa Drammeh (CF Motril) i el polivalent migcampista Edu Tapias (FC Martinenc). A hores d’ara, la plantilla blanc-i-vermella la configuren 21 futbolistes.