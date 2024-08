Dos jugadors del Bàsquet Manresa jugaran la final de l'europeu sub16 (77-71)

Ningú suposa que ser a la final d'un Eurobasket sigui fàcil, però fer-ho contra l'amfitrió i en un partit en el qual encadenes 17 errades consecutives en llançaments exteriors en més de trenta minuts, és certament una fita. Un petit miracle que ha servit a la selecció espanyola sub-16 per superar per un ajustat 77-71 a Grècia. Un equip que dirigeix l'entrenador ajudant del Baxi Carlos Flores, i on participen sobre el parquet Lucas Sánchez i Gerard Fernández, tots dos en equips formatius del Bàsquet Manresa. El triomf els dona accés a la final del torneig, en el qual buscaran revalidar el títol aconseguit l'estiu passat.

Els esculls al camí han estat innumerables. La principal, i que per sort dels representants del club bagenc, s'ha solucionat en els darrers tres minuts, ha estat la manca d'encert en els llançaments exteriors. Sánchez ha estat l'encarregat d'anotar el primer que llençava la selecció, però el segon a registrar com a convertit a l'estadística ha tardat 32 minuts. Un llarg període de temps en el qual, malgrat controlar aspectes claus en el joc com el rebot ofensiu, era el conjunt amfitrió qui regnava a l'electrònic.

Tampoc acompanyaven massa les nombroses pèrdues de pilota que cometien els joves jugadors entrenats per Flores, que van acabar el partit comentant-ne un total de 22. Tampoc l'equip grec excel·lia en aquest aspecte, de fet, amb les presses finals n'han acabat perdent 23, en un duel on han liderat el resultat durant gairebé 30 minuts.

La remuntada ha estat èpica i fulgurant a parts iguals. D'un decebedor 56-67 favorable als amfitrions, s'ha passat al 76-67. Un parcial favorable als interessos dels de Flores que s'ha fonamentat en l'encert exterior de Javier Viguer que ha anotat tres triples i ha convertit un dos més u en aquest període de temps. Però els jugadors del Bàsquet Manresa també han tingut un rol clau en el final de duel, ja que Sánchex ha estat l'encarregat de dirigir les operacions del joc espanyol, mentre que Fernández s'ha mostrat com el jugador més segur des de la línia dels 4,60 en els darrers minuts.

Els tres representants del Bàsquet Manresa disputaran demà (20.00 h) la final del torneig. El seu rival sortirà del duel que enfronta a hores d'ara la selecció francesa amb la sèrbia.