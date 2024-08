El FC Pirinaica afronta el desafiament de mantenir el nivell competitiu

Sens dubte, mantenir o millorar les prestacions d’una formació que va signar el quart lloc final a la màxima categoria en la qual ha militat el primer equip del FC Pirinaica després de protagonitzar una magnífica ratxa de setze jornades sense conèixer la derrota és un repte. El desafiament que entomen el nou tècnic i la remodelada plantilla del conjunt manresà. Així doncs, la tercera temporada consecutiva del FC Pirinaica a la Primera Catalana hauria de ser la de la consolidació dels vermells entre els millors equips de la competició.

Potser per la magnitud de l’empresa, els jugadors de la nau capitana del club representatiu del barri de Mion-Puigberenguer van iniciar, dilluns, les sessions preparatòries, una setmana abans que la majoria dels seus oponents.

Tal com ja va informar Regió7, el prometedor entrenador de Vilanova del Camí Romans Carrillo, de 28 anys, agafa el relleu a la banqueta manresana d’Oriol Hontangas. La remodelació del cos tècnic del FC Pirinaica es completa amb la incorporació del prestigiós preparador físic Álvaro Campos i amb l’estrena de l’exdavanter vermell Rubén Epitié Dyowe Roig com a segon entrenador de la formació en la qual va militar fins al maig passat.

Vint sessions preparatòries específiques de pretemporada, sis partits de preparació, una estada de dos dies al Principat d’Andorra i tres entrenaments per preparar el debut a la lliga contra l’ambiciós projecte esportiu del CF Igualada. La pretemporada ideada per Romans Carrillo i el seu equip de col·laboradors és d’una exigència equiparable al reptes esportius que afronta la formació manresana.

Dinou renovacions i set baixes

La majoria dels futbolistes que van propiciar la consecució de la històrica quarta posició al grup 2n de la Primera Catalana continuen a la plantilla del FC Pirinaica. A més, els set jugadors que han esdevingut baixa al conjunt manresà ho han estat per decisió pròpia. No endebades, en finalitzar el darrer partit de lliga, el veterà davanter Rubén Epitié Dyowe (41 anys) va fer pública la seva determinació de penjar les botes. Aquell mateix dia, també van anunciar que acabaven de jugar el seu últim partit amb el primer equip vermell els emblemàtics mig centres David Duque i Axier Sebastián. El primer, continuarà competint amb el filial, mentre que el segon, a hores d’ara, «encara no ha pres una decisió definitiva sobre aquesta possibilitat», assenyala Xavier Ribera, director esportiu del FC Pirinaica. El mitja punta Sergi Vilalta també fa un pas enrere i només jugarà amb la formació que milita a la Tercera Catalana. Per la seva banda, el mig centre francès Baptiste Biaggini ha tornat al seu país, després d’acabar els estudis de fisioteràpia que cursava a la FUB. Les últimes baixes corresponen a dos futbolistes que fitxen per a equips de la Lliga Elit: el mig centre organitzador Marcel Bellido (UE Vic) i el mitja punta Adrià Petit (UE Castelldefels).

Millorar la capacitat golejadora

La majoria dels set jugadors que s’incorporen a la plantilla del FC Pirinaica són mitges puntes o davanters. La direcció esportiva i el cos tècnic de l’entitat manresana han optat per reforçar la defensa amb el central del filial Tahirou Djibo Gil i suplir l’absència de Marcel Bellido al centre del camp amb el fitxatge de l’artesenc Joan Altimira (CF Igualada). Les incorporacions del mitja punta Arnau Puentes (UD San Mauro), de l’extrem dret Èric López Torres (CE Castellbell i el Vilar), del destre extrem esquerrà Ansumana Bojang (Club Gimnàstic de Manresa) i dels davanters Eloi Moral (UE Rubí) i Kenneth Cosano (CF Vilanova del Camí) pretenen «dotar la formació de més recursos ofensius i millorar l’eficàcia rematadora» del FC Pirinaica. No en va, Èric López Torres va materialitzar 37 gols al grup 16è de la Quarta Catalana la temporada passada, mentre que Eloi Moral va signar 41 anotacions amb el CE Moià (Tercera Catalana) el curs esportiu 2022-23.