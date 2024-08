El Barça de Hansi Flick comença amb una victòria convincent

El Barça de Hansi Flick es va estrenar a la Lliga amb una victòria convincent al sempre complicat i hostil camp de Mestalla contra el València (1-2). Els gols de Lewandowski li van donar els primers tres punts. L’equip és líder amb els mateixos punts que el Celta, a l’espera dels quatre partits que encara queden per disputar-se.

Hi havia algun dubte sobre l’alineació. L’error de Marc Bernal al Gamper i la inscripció d’Iñigo feien pensar que Flick optaria per l’experiència de Christensen per jugar en una posició tan compromesa. Però, li va mantenir la confiança en el berguedà, que tan bona impressió havia causat fent duet amb Casadó durant els partits amistosos de la gira nord-americana. Bernal, de 17 anys, li va respondre amb una actuació notable, i això que els valencianistes, que haurien vist el partit de dilluns, se li llançaven a sobre com si busquessin que repetís la badada. El va substituir Eric al minut 71, quan l’equip guanyava 1 a 2.

On sí que va introduir canvis el tècnic alemany va ser a la part ofensiva, amb Ferran Torres al lloc que havia ocupat Pau Víctor i amb Raphinha per darrere de Lewandowski.

Els blaugrana van entrar bé al partit. En va agafar el domini de seguida, tot i que els va costar crear ocasions perquè cap dels quatre del davant eren prou precisos en la passada per deixar en avantatge algun company. Tampoc ho eren gaire més la resta. S’evidenciava la falta de rodatge que es va observar al Gamper i el poc entrenament amb què han arribat els jugadors de l’Eurocopa, com Lamine Yamal, amb més voluntat que encert per anar-se’n de Jesús Vázquez. El perill arribava de xuts de lluny, com un de Raphinha que Mamardashvili va refusar amb els dos punys. El València, en canvi, còmode amb el domini blaugrana, gaudia de les ocasions més clares que entre Cubarsí i Ter Stegen esvaïen.

Fins que una centrada lateral de Diego López, pressionat de lluny per Koundé, la va rematar de cap Hugo Duro amagat entre Iñigo i Balde, lluny de l’abast del porter alemany. Era el minut 44. L’àrbitre en va afegir cinc i, en aquests cinc minuts, va passar gairebé de tot: una ocasió de Casadó que Yarek va treure quan ja entrava, un segon gol del València que no va ser perquè Cubarsí el va evitar des de la línia de gol mateix, i l’empat de Lewandowski al minut 50 amb una assistència de Lamine Yamal. El Barça havia començat bé, s’havia desinflat, però havia sabut reaccionar al gol valencianista.

La reacció va tenir continuïtat a la represa, amb una primera rematada als quaranta segons de Lamine Yamal i un penal ben provocat per Raphinha que Lewandowski va transformar.

El Barça, que havia dominat el joc i que ara també ho feia en el marcador, no va poder evitar que el partit embogís. Va demanar el canvi Balde, que es ressentia d’un cop rebut a la cuixa esquerra a la primera part, i el va substituir Gerard Martín, que va debutar amb el primer equip del Barça. Va aprofitar Flick per introduir canvis. Christensen va entrar per Cubarsí, que a banda dels Jocs Olímpics li havia anat just de no veure una segona targeta groga, i de Pedri per Ferran per guanyar un tercer migcampista i recuperar control. I encara va fer entrar Eric per jugar de mig centre i Pau Víctor ja a les acaballes.

Els canvis no li van acabar de tornar el control, però van estroncar l’efervescència valencianista. El partit semblava a punt perquè el Barça el tanqués amb un tercer gol. Va faltar bagatge i va sobrar cansament.