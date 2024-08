Els penals priven el CE Manresa de jugar la final autonòmica de la Copa RFEF després de signar taules amb la UE Cornellà (1-1)

Quan el cronòmetre va començar a consumir el primer segon del sisè minut del temps de recuperació del segon període de la semifinal de la fase autonòmica de la Copa RFEF, el CE Manresa s’imposava a la UE Cornellà, un conjunt de superior categoria, i albirava a l’horitzó la classificació per disputar la final territorial d’aquesta competició.

Els blanc-i-vermells havien adquirit avantatge a l’electrònic al minut 79. L’incisiu i agosarat mitja punta Izan Sarmiento havia sorprès la defensa de la formació del Baix Llobregat amb una incursió com a extrem per la banda dreta que havia culminat amb una enverinada centrada al segon pal que el martorellenc Moha Ezzarfani, el futbolista que va iniciar la remuntada al feu de l’AE Prat, havia transformat en gol amb una majestuosa rematada de cap (1 a 0). En els següents setze minuts, la UE Cornellà havia generat dues ocasions de gol per reequilibrar el marcador, però Òscar Pulido havia conjurat l’intencionat xut ras i creuat d’Adam Cherradi (min 85) i la rematada de cap a boca de canó de Boris Kouassi (min 95).

L’última jugada de la confrontació va impedir la victòria manresana i l’accés del conjunt blanc-i-vermell a la final autonòmica. La UE Cornellà va servir el vuitè córner a favor seu de la segona meitat i el clarivident mig centre organitzador Pedro Soma va propiciar que els penals determinessin la resolució de la semifinal amb una rematada inapel·lable armada des de la frontal de l’àrea de gol de la porteria defensada per Òscar Pulido (1 a 1).

L’afició manresana no va defallir i els 677 espectadors que es van aplegar a les grades de l’estadi del Congost van donar suport als futbolistes blanc-i-vermells en la decisiva tanda de penals. La primera sèrie va mantenir la igualada (4 a 4). Aleix Díaz i Albert López van malbaratar les penes màximes que van executar. A continuació, el lateral dret del CE Manresa Sergi Benítez va estavellar el sisè penal dels amfitrions al travesser i Adam Cherradi va segellar la classificació de la formació cornellanenca (4 a 5).

L'esbós d'un equip competitiu

Sens dubte, els dos primers partits jugats pel nou Centre d’Esports Manresa de Mikel Azparren deixen entreveure l’esbós d’un conjunt dotat d’una inequívoca capacitat competitiva que hauria de lluitar per assolir el títol de lliga a la Tercera Divisió RFEF. I això que la plantilla blamc-i-vermella encara no està tancada (per lògica, s’hauria de fitxar, encara, un porter suplent de garanties i, almenys, un tercer central) i que el tècnic navarrès no va poder alinear els mitges puntes Eloi Gila i Luka Jatchvliani (pendents de rebre el trànsfer internacional) i el davanter Isa Drammeh (per sanció). Sense aquests futbolistes, el CE Manresa va competir de tu a tu amb la UE Cornellà i només va concedir tres enverinats xuts llunyans de Master Omar Demba (minuts 19 i 26) i Pedro Soma (min 45+1) que Òscar Pulido va refusar. Un defensa verd va impedir que Salva Costa obrís el marcador (min 22), amb el veterà porter visitant Rubén Miño ja batut.