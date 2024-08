La 36a Marxa Selènika proposa descobrir les rieres del Moianès

El proper diumenge, 29 de setembre les comarques del Bages i del Moianès tornaran a ser l’epicentre de les marxes de resistència en BTT o bicicleta de muntanya. No endebades, els responsables de la Penya Ciclista de Navarcles han ideat, un any més, dos circuits plens d’al·licients per als amants de la natura i el ciclisme que configuraran la 36a edició de la Marxa.

Enguany, els organitzadors de la prestigiosa prova de caràcter no competitiu conviden els participants a rememorar els itineraris que es van recórrer l’any 1998 per commemorar la celebració de la desena edició de la marxa de resistència en bicicleta de muntanya.

Així doncs, els ciclistes tindran l’oportunitat d’endinsar-se en l’entorn natural de les lleres del riu Calders i de les rieres de Malrubí de la Golarda. Un recorregut a cavall del Bages i del Moianès menys exigent físicament i tècnica que el de la darrera edició de la Marxa Selènika, quan els participants van tornar a Cardona tres dècades després.

Tal com és habitual d’un temps ençà, els activistes de la Penya Ciclista de Navarcles ofereixen dos recorreguts als amants de la bicicleta de muntanya. El més abrupte consta de 81 quilòmetres i implica superar un desnivell positiu acumulat de 1.950 metres i el més assequible comporta encarar un desafiament ciclista de 71 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu acumulat, amb la pujada al Coll de Casamitjana (830 metres) com a màxima dificultat. Aquest segon circuit es pot afrontar amb bicicleta de gravel o elèctrica.

Lògicament, Navarcles acollirà la sortida i l’arribada de la 36a Marxa Selènika. Els ciclistes que s’hagin inscrit a la prova de 81 quilòmetres sortiran de la població bagenca s’adreçaran a la Colònia Jorba (Calders) seguint el marge del riu Calders. A continuació, de camí a la serra de Torrecabota, els participants podran gaudir de la imponent visió dels roures martinencs de mides i edats considerables, alguns dels quals de més de cent anys, que configuren la roureda del pla de les Tàpies. La traça del camí ral guiarà els ciclistes fins a l’entrada d’Artés, des d’on agafaran el guiatge de la riera de Malrubí per endinsar-se a la fondalada de l’Antonell (1r control) i, tot seguit, adreçar-se a la casa de colònies de la Ruca. Després, abans d’entomar el repte de la pujada fins al coll de Can Vilalta (834 metres), el circuit segueix el compàs capriciós de les aigües del rierany de Malrubí per la zona anomenada les set rieres. La descoberta de l’antic Molí del Paller i d’altres completa els atractius d’aquesta part del recorregut.

Els participants accediran a Moià per la urbanització de Montví de Baix i, després de refer-se al control de vitualles de la masia de Montbrú, seguiran rostos avall per un camí ple de revolts i filigranes fins a la vall de Marfà. No en va, riera de la Golarda avall s’arriba a Monistrol de Calders. Els últims desafiaments per als ciclistes seran pujar fins al mirador de l’ermita de Sant Pere Màrtir (3r control) i superar el Coll de la Mussarra. Després, el marge de la riera de Talamanca conduirà els participants fins a Navarcles.

Les inscripcions es poden tramitar al lloc web www.selenika.com fins el proper diumenge, 25 d’agost. Si les places no s’han exhaurit, s’obrirà un segon període hàbil per tramitar-les que es tancarà el divendres, 20 de setembre, amb un increment del cost d’inscripció de 10 euros.