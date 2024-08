Un gol de l’abrerenc Raúl Moro sotmet el RCD ’Espanyol (1-0)

Molt a millorar en la vessant ofensiva. La tornada del RCD Espanyol a la Lliga EA Sports no va ser reeixida i la formació entrenada per Manolo González va perdre al terreny de joc d’un altre dels conjunts que acaben de recuperar la categoria, el Reial Valladolid CF (1 a 0). El porter sallentí Joan Garcia va ser titular a la porteria blanc-i-blava, però no va poder impedir que l’abrerenc Raúl Moro sentenciés el guanyador de l’enfrontament.

Els amfitrions van sotmetre el seu oponent des dels primers minuts de joc i Alejo Véliz va impedir sobre la mateixa línia de gol que Eray Comert donés avantatge al seu equip (min 15). Nou minuts després, una greu errada d’Álvaro Tejero va propiciar el contracop que Raúl Moro va culminar amb una canonada des de la frontal de l’àrea de penal que Sergi Gómez va desviar a gol. Ja en el temps de recuperació del primer període (min 45+3) Amath Ndiaye va estavellar una rematada de cap al travesser. Durant la segona meitat, el RCD Espanyol va evidenciar les dificultats que té per generar accions de perill.