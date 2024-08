Gündogan anuncia que deja la selección alemana

Mentre es debat sobre la seva continuïtat en el Barça –ell no vol anar-se, però el club l'empeny a marxar-se-, Ilkay Gündogan ha anunciat que deixa la selecció alemanya. Després de disputar l'Eurocopa al seu país, l'encara jugador blaugrana ha posat punt i final a la seva carrera amb Alemanya.

La decisió de Gündogan s'ha conegut a través del seu compte d'Instagram. “Després d'unes setmanes de reflexió, he pres la decisió que ha arribat el moment de posar fi a la meva carrera en la selecció nacional”, ha començat escrivint el jugador, recordant que ha disputat 82 partits amb la samarreta d'Alemanya, “una xifra que mai hauria somiat quan vaig debutar amb la selecció absoluta en 2011”.

Ha indicat que el seu moment clau va ser ser capità en l'última Eurocopa on va ser eliminada per la selecció espanyola, que va acabar guanyant l'Eurocopa. "Però ja abans del torneig sentia un cert cansament en el cos, però també al cap, que em feia pensar. I els partits a nivell de clubs i de seleccions no van a menys”, ha argumentat el migcampista, que complirà 34 anys a l'octubre.

"Definitivament, continuaré sent seguidor d'aquesta selecció i espero de tot cor que junts puguem continuar la tendència ascendent, i llavors no hi haurà raó perquè no estiguem entre els més ferms aspirants al títol en la Copa Mundial de 2026. Tenim un entrenador fantàstic, un equip molt fort i un gran esperit d'equip”, ha subratllat Gündogan.