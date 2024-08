Albert Estiarte: "L'única falla de París va ser la natació al Sena, però no tenien alternatives"

- Liderava un equip mèdic en què hi havia Marc Estiarte de fisio de l'equip masculí i Núria Falla, del femení. Quina feina feu l’equip mèdic en una competició curta com els Jocs Olímpics?

- La meva com a metge és intervenir en les malalties que puguin tenir, des d’un constipat a una gastroenteritis o una infecció respiratòria, una conjuntivitis o una otitis. La dels fisios és més activa, han de fer perquè els jugadors es recuperin al més aviat possible dels partits, físicament i muscular.

- Interveniu en els descansos, la nutrició… ?

- Mínimament, perquè quan anem als Jocs tota aquesta feina ja està feta prèviament. Cada jugador ja té la seva pauta de menjar, suplements, etcètera, per abans i després dels partits. Si no ho han fet, ja no ho faran perquè de miracles en uns Jocs no n’hi ha. Però, ningú hi arriba sense la feina prèvia.

- En part ho preguntava perquè s’han llegit crítiques sobre la vila olímpica, tant pel que fa al menjar com les dificultats per dormir.

- Mira, en aquestes crítiques hi ha molt postureig. Hi ha 18.000 esportistes, els millors del món de cada disciplina. La majoria estan acostumats a unes condicions de vida que, evidentment, són molt superiors a les que es troben en una vila olímpica. Aquell nedador que es va fer viral dormint al parc, quan viatja amb la seva selecció, va a hotels de luxe, amb una habitació individual, aire condicionat i un bufet de cinc estrelles. Però, una vila olímpica és fantàstica. És clar, dorms en pisos amb habitacions compartides, en un complex tancat com es va fer a Barcelona. Qui en vol d’individuals, com els de l’NBA, se’n van a hotels. Per cert, aquell italià dormia al costat nostre, en les mateixes condicions que nosaltres. I pel que fa al menjar, en tens de tot durant 24 hores al dia, sense horaris, pots esmorzar, dinar o sopar a l’hora que et vagi bé. En un menjador per a 25.000 persones. És espectacular.

- Quants Jocs Olímpics acumula?

- Nou. O, més ben dit, un més vuit. Perquè jo vaig començar el 1992 com a metge de la Vila Olímpica, precisament. Ja era metge de les seleccions de waterpolo, però de les categories inferiors. El desembre del 1992 ja vaig entrar a les absolutes, i des de llavors he anat als vuit jocs que s’han fet: Atlanta, Sydney, Atenes, Pequín, Londres, Rio, Tòquio i París.

- En un rànquing particular, en quin lloc situaria París? Per l’organització, l’ambient…

- Tòquio hauria estat espectacular, per la manera de ser dels japonesos, però van tenir el hàndicap del covid i totes les proves es van haver de fer sense públic. Els de París han estat molt ben organitzats, amb unes instal·lacions fantàstiques. La millor piscina que mai he vist era la seva, muntada en un estadi de rugbi. La implicació de la ciutat, és clar, sempre recordem Barcelona. Només van fallar en una cosa: van intentar amb totes les forces i recursos netejar el Sena perquè estigués en condicions per al triatló i la natació en aigües obertes. I no se’n van sortir. El van poder lluir per a la inauguració, però no per la competició.

- Com a metge, hagués deixat nedar al Sena?

- No. No, però es van trobar atrapats perquè no tenien alternatives. És pel que dic que van fallar. Com a metge, tinc l’obligació de no deixar-te nedar perquè tens el risc d’agafar una gastroenteritis, una salmonel·losi…

- La medalla d’or de la selecció femenina, va ser inesperada?

- Mira, guanyar un or és molt difícil. Molt més que en un Europeu o un Mundial.

- Són cada quatre anys, esclar.

- Això per començar. Però també, perquè no tens l’aïllament que hi ha en un Mundial o un Europeu. En uns Jocs, estàs en una Vila Olímpica amb totes les distraccions que et puguis imaginar. Tot ha d’anar perfecte.

- La victòria contra els Estats Units va ser clau?

- No, perquè ja les havien guanyat alguna altra vegada. El que va passar és que aquella victòria ens va classificar com a primeres de grup. A quarts, ens va tocar Canadà que són inferiors, les vam guanyar i ja érem a les medalles. Les semifinals, les guanyem als Països Baixos a l’últim penal. Podíem haver perdut. I, quina és l’altra clau? Que Austràlia va guanyar els Estats Units. Psicològicament, hauria estat del tot diferent una final amb els Estats Units perquè aquestes jugadores sempre han guanyat les australianes i mai a les nord-americanes en una final. Van sortir convençudes que guanyarien. Es van donar totes les circumstàncies positives.

- La composició de l’equip, amb jugadores veteranes i de joves, ha funcionat bé?

- Ha millorat amb el temps, sí. Va costar a l’inici perquè els equips són corporatius. Però s’ha fet bona feina col·lectiva durant dos anys, quan es va iniciar, i el grup ha arribat als Jocs molt ben conjuntat.

- I en el masculí, que va passar?

- Va anar al revés. Tenia tantes o més possibilitats de fer or que no pas el femení. I hi van arribar en condicions perfectes. Van acabar primers de grups. Haurien d’haver jugat els quarts de final contra els Estats Units i els haurien guanyat. Però, els dos últims partits de l’altre grup es van complicar. Croàcia va perdre contra Itàlia i els Estats Units i va quedar quarta. Tot va passar l’últim dia. El full de ruta eren els quarts amb els Estats Units i, de cop , es van trobar amb Croàcia. I no els va sortir un bon partit.

- Quantes medalles olímpiques teniu els Estiarte?

- Jo cap, això el meu germà! Jo no les he guanyades, eh, només hi he participat! Però, mira, cinc. La plata de Barcelona i la d’or a Atlanta dels nois, i la plata a Londres i a Tòquio i la d’or a París, de les noies. Dues d’or i tres de plata.

El Dr. Albert Estiarte, al seu despatx de la Clínica Sant Josep / Oscar Bayona